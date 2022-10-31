«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

Ставки букмекеров
С явным фаворитом встречи букмекеры не определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Манчестер Юнайтеда» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.16, а в случае успеха хозяев залетит коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.
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03 ноября 2022, 20:45
четверг
За тотал больше предлагают коэффициент 1.8. Также в линии букмекеры дают коэффициент 2.02 за ТМ 2.5. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.65
Форма команд
«Реал Сосьедад» проиграл «Вальядолиду» (0:1) и «Бетису» (0:2) в последних двух турах испанской Примеры. Эти неудачи прервали фантастическую победную серию, которая длилась восемь игр. Между ними коллектив побывал на Кипре и без проблем расправился с «Омонией» (2:0), тем самым обеспечив себе место в раунде плей-офф.
«Манчестер Юнайтед» после заглаживания конфликта с Криштиану Роналду обыграл в домашних матчах не только «Шериф» в ЛЕ, но и неуступчивый «Вест Хэм» в АПЛ. Отсутствие конфликтов и поражений явно идет на пользу подопечным Эрика тен Хага и теперь они побороться за первое место в текущей группе.
Информация для ставок
- «Реал Сосьедад» выиграл девять из одиннадцати последних матчей
- Беспроигрышная серия МЮ насчитывает восемь поединков (шесть побед и две ничьих)
- Все пять минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют – нет»
- Четыре последние игры «Реал Сосьедада» и пять из шести МЮ завершились результатом ТМ 2.5
Прогноз
В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на интересный открытый футбол, с обоюдными опасными атаками и большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.8.