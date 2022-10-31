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«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

вчера, 14:56
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры не определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Манчестер Юнайтеда» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.16, а в случае успеха хозяев залетит коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.15 3.50 2.29
Мелбет 3.24 3.64 2.30
1XBET 3.24 3.64 2.30

За тотал больше предлагают коэффициент 1.8. Также в линии букмекеры дают коэффициент 2.02 за ТМ 2.5. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.65

Форма команд

«Реал Сосьедад» проиграл «Вальядолиду» (0:1) и «Бетису» (0:2) в последних двух турах испанской Примеры. Эти неудачи прервали фантастическую победную серию, которая длилась восемь игр. Между ними коллектив побывал на Кипре и без проблем расправился с «Омонией» (2:0), тем самым обеспечив себе место в раунде плей-офф.

«Манчестер Юнайтед» после заглаживания конфликта с Криштиану Роналду обыграл в домашних матчах не только «Шериф» в ЛЕ, но и неуступчивый «Вест Хэм» в АПЛ. Отсутствие конфликтов и поражений явно идет на пользу подопечным Эрика тен Хага и теперь они побороться за первое место в текущей группе.

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад» выиграл девять из одиннадцати последних матчей
  • Беспроигрышная серия МЮ насчитывает восемь поединков (шесть побед и две ничьих)
  • Все пять минувших очных встреч закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Четыре последние игры «Реал Сосьедада» и пять из шести МЮ завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на интересный открытый футбол, с обоюдными опасными атаками и большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.95 1.39 1.96 1.82 1.56 2.39
Мелбет 2.01 1.94
1XBET 2.01 1.94
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