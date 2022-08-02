«Шемрок Роверс» — «Шкупи». Прогноз на матч Лиги Европы (04.08.2022)

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сегодня, 14:45

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом не определились и не отдали предпочтение ни одной из команд. На победу «Шемрок Роверса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.15. Поверить в успех «Шкупи» любой игрок может по коэффициенту 3.36. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.33.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 2.22, а поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» оценивается коэффициентом 1.94.

Форма команд

«Шемрок Роверс» противостоял болгарскому «Людогорцу» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. В первом матче команда была разгромлена со счетом (0:3) и ответный поединок был превращен в формальность, хоть и завершился победой (2:1). После этого клуб принял участие в розыгрыше национального кубка, где на стадии1/16 финала переиграл «Бангор Селтик» со счетом (4:0).

«Шкупи» дал настоящий бой грозному загребскому «Динамо». Коллектив в выездном поединке сумел выстоять и оформить голевую ничью (2:2), а в ответном матче не хватило опыта и мастерства, динамовцы дожали во втором тайме и нанесли поражение с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Шемрок Роверс» еще не проигрывал на своем поле в нынешнем году

У «Шкупи» всего одна победа в последних восьми матчах

Три из четырех последних игр «Шемрок Роверса» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних встреч с участием «шкупи» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

На поле выйдут команды примерно одного уровня, даже букмекерам было сложно определить фаворита. Верим в равный бой и предлагаем рискнуть, загрузив на ничью по коэффициенту 3.33 в букмекерской конторе Лига Ставок.