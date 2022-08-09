«Словацко» — «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги Европы (11.08.2022)

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сегодня, 11:12

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают лишь минимальное преимущество туркам. Поставить на их успех можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 2. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а неожиданная победа хозяев порадует игроков приятным коэффициентом 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.91. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.89. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Словацко» после поражения в первом поединке (0:3) имеет очень мало шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы, поэтому уже сосредоточится в большей степени на национальном чемпионате и турнире рангом ниже – Лиге конференций. Несколько дней назад коллектив на своем поле принимал «Градец – Кралове» и переиграл его с минимальным счетом (1:0).

«Фенерабхче» между матчами с чешским клубом успел стартовать в чемпионате Турции и буквально вчера расписал на своем поле голевую ничью (3:3) с дебютантом Суперлиги «Умраниеспор» со счетом. Готовиться к ответной встрече практически нет времени, поэтому футболисты отправляются в Чехию для удержания уже имеющегося преимущества.

Информация для ставок

«Словацко» завершил победно лишь одну из четырех последних встреч

Беспроигрышная серия «Фенербахче» насчитывает 22 игры (без учета дополнительного времени)

Пять из шести последних поединков «Фенербахче» завершились результатом «обе забьют – нет»

У «Словацко» было зафиксировано лишь одно домашнее поражение в 2022 году

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим попытки «Словацко» сделать камбэк, но турки явно сильнее и без проблем оформят выход в следующий этап. Предлагаем сделать ставку на победу «Фенербахче» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.