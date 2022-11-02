«Трабзонспор» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

1667390175

вчера, 14:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются турки. Поставить на победу «Трабзонспора» можно по коэффициенту 1.6. Победа венгров оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.26.

Кардинально отличаются коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.73, тогда как ТМ 2.5 оценивается коэффициентом 2.15. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Трабзонспор» все еще сражается за место в плей-офф, но для достижения заветной цели необходимо не только победить лидера группы, но и надеяться на осечку «Монако». В последнем туре турки неудачно съездили в Сербию к «Црвене Звезде», откуда не привезли очков, поражение (1:2).

«Ференцварош» застолбил за собой первое место после пяти туров и в финальной встрече может позволить себе ряд экспериментов. В пятом туре венгры не проиграли дома «Монако» (1:1), а в национальном чемпионате завоевали три очка с «Залаэгерсег» (2:1).

Информация для ставок

«Трабзонспор» выиграл четыре из пяти последних домашних поединков

«Ференцварош» потерпел четыре поражения в последних пяти выездных встречах (с учетом дополнительного времени)

Три из четырех последних матчей «Трабзонспора» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 Шесть последних игр «Ференцвароша» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с тотальным преимуществом хозяев поля. Скорее всего, они будут тотально владеть преимуществом и оформят победу в присутствии родных фанатов. Предлагаем поставить на победу «Трабзонспора» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент составляет 1.6.