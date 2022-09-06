«Днепр-1» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (08.09.2022)

Ставки букмекеров
Нидерландский коллектив начнет эту игру в качестве абсолютного фаворита. Поставить на победу «АЗ Алкмара» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае сенсационной победы «Днепра-1» игроков порадует коэффициент 5.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.
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08 сентября 2022, 22:00
четверг
Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Днепр-1» после поражения кипрскому АЕКу по сумме двух матчей (1:5) в плей-офф раунде Лиги Европы дважды сыграл в национальном чемпионате и без проблем завоевал максимальное количество очков, сенсационно разгромив киевское «Динамо» (3:0), а также спокойно переиграв ровенский «Верес» (2:0). Команда готова к новому вызову в турнире рангом ниже и подходит к нему в отличном настроении.
«АЗ Алкмар» одержал победу в последнем туре местного чемпионата в гостях над «Эмменом» (3:0). Чуть ранее коллектив дома принимал «Неймеген» и неожиданно потерял зачетные баллы, сыграв вничью (1:1). В квалификации к групповому этапу ЛК клуб выглядел очень уверенно, добравшись до цели без проблем.
Информация для ставок
- «Днепр-1» выиграл три из пяти последних матчей
- Беспроигрышная серия «АЗ Алкмара» насчитывает восемь поединков (семь побед и ничья)
- Пять из шести последних встреч «Днепра-1» закончились результатом «обе забьют – нет»
- Пять из семи последних игр «АЗ Алкмара» завершились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
В этом матче ожидается тотальное преимущество гостей и вероятно оно будет воплощено в забитые голы и результат. Предлагаем сделать ставку на победу «АЗ Алкмара» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.