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«Днепр-1» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (08.09.2022)

сегодня, 13:46
Днепр-1

Ставки букмекеров

Нидерландский коллектив начнет эту игру в качестве абсолютного фаворита. Поставить на победу «АЗ Алкмара» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае сенсационной победы «Днепра-1» игроков порадует коэффициент 5.55. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Лига Конференций 2022/2023
Днепр-1
АЗ Алкмар
- : -
08 сентября 2022, 22:00
четверг
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.474.081.58
Мелбет 5.25 4.10 1.58

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» после поражения кипрскому АЕКу по сумме двух матчей (1:5) в плей-офф раунде Лиги Европы дважды сыграл в национальном чемпионате и без проблем завоевал максимальное количество очков, сенсационно разгромив киевское «Динамо» (3:0), а также спокойно переиграв ровенский «Верес» (2:0). Команда готова к новому вызову в турнире рангом ниже и подходит к нему в отличном настроении.

«АЗ Алкмар» одержал победу в последнем туре местного чемпионата в гостях над «Эмменом» (3:0). Чуть ранее коллектив дома принимал «Неймеген» и неожиданно потерял зачетные баллы, сыграв вничью (1:1). В квалификации к групповому этапу ЛК клуб выглядел очень уверенно, добравшись до цели без проблем.

Информация для ставок

  • «Днепр-1» выиграл три из пяти последних матчей
  • Беспроигрышная серия «АЗ Алкмара» насчитывает восемь поединков (семь побед и ничья)
  • Пять из шести последних встреч «Днепра-1» закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Пять из семи последних игр «АЗ Алкмара» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

В этом матче ожидается тотальное преимущество гостей и вероятно оно будет воплощено в забитые голы и результат. Предлагаем сделать ставку на победу «АЗ Алкмара» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.79 1.59 2.35
Мелбет 2.04 1.81
Все комментарии
4g6nw7z6ejzk
4g6nw7z6ejzk
сегодня в 15:22
Фаворит матча «АЗ Алкмар»
Гость
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