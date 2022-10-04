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«Днепр-1» — «Вадуц». Прогноз на матч Лиги конференций (06.10.2022)

вчера, 16:34
Днепр-1

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.7 на победу «Днепра-1». В случае победы «Вадуца» залетит интересный коэффициент 4.82. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.674.025.27
Мелбет 1.67 3.84 4.82
1XBET 1.67 3.84 4.82

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» демонстрирует отличные результаты, как в национальном первенстве, так и на групповой стадии ЛК. Команда не оставила шансов кипрскому «Аполлону» в рамках второго тура, обыграв его уверенно (3:1), а в чемпионате Украины спокойно разгромила футбольный клуб «Львов» со счетом (3:0).

«Вадуц» после гостевого поражения от «АЗ Алкмара» (1:4) сыграл в кубке Лихтенштейна, где в рамках 1/4 финала разгромил «Эшен С» со счетом (8:0). Через 12 дней команда коллектив уже на своем поле в чемпионате принимал «Лозанна Уши» и зацепиться за очки не сумел, поражение (0:2).

Информация для ставок

  • «Днепр-1» выиграл пять из шести последних матчей
  • У «Вадуца» лишь одна победа в последних шести играх
  • «Днепр-1» пропустил лишь два гола в минувших шести встречах
  • Четыре из шести последних поединков «Вадуца» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном матче преимущество, скорее всего, будет на стороне хозяев поля. Украинцам некуда отступать и они будут стараться атаковать и побеждать, так как стоит задача выхода в раунд плей-офф. Рекомендуем поставить на победу «Днепра-1» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.44 1.99 1.88 1.55 2.55
Мелбет 1.94 1.89
1XBET 1.94 1.89
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