«Днепр-1» — «Вадуц». Прогноз на матч Лиги конференций (06.10.2022)

1664890446

вчера, 16:34

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.7 на победу «Днепра-1». В случае победы «Вадуца» залетит интересный коэффициент 4.82. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.92. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Днепр-1» демонстрирует отличные результаты, как в национальном первенстве, так и на групповой стадии ЛК. Команда не оставила шансов кипрскому «Аполлону» в рамках второго тура, обыграв его уверенно (3:1), а в чемпионате Украины спокойно разгромила футбольный клуб «Львов» со счетом (3:0).

«Вадуц» после гостевого поражения от « АЗ Алкмара» (1:4) сыграл в кубке Лихтенштейна, где в рамках 1/4 финала разгромил «Эшен С» со счетом (8:0). Через 12 дней команда коллектив уже на своем поле в чемпионате принимал «Лозанна Уши» и зацепиться за очки не сумел, поражение (0:2).

Информация для ставок

«Днепр-1» выиграл пять из шести последних матчей

У «Вадуца» лишь одна победа в последних шести играх

«Днепр-1» пропустил лишь два гола в минувших шести встречах

Четыре из шести последних поединков «Вадуца» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В данном матче преимущество, скорее всего, будет на стороне хозяев поля. Украинцам некуда отступать и они будут стараться атаковать и побеждать, так как стоит задача выхода в раунд плей-офф. Рекомендуем поставить на победу «Днепра-1» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.