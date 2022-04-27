«Фейеноорд» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги конференций (28.04.2022)

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сегодня, 01:53

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с явным фаворитом встречи, и выставили практически равные котировки на игру. Загрузить на победу «Фейенорда» можно по коэффициенту 2.2 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Марселя», то порадует коэффициент 3.3. Ничья оценивается коэффициентом 3.56.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.72. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.1. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Фейеноорд» успешно преодолел сопротивление «Славии» на стадии 1/4 финала, выиграв по сумме двух поединков со счетом (6:4). Не менее успешно коллектив выступает и во внутреннем первенстве, победы были добыты над «Утрехтом» (2:0) и «Хераклсом» (4:1).

«Марсель» продолжает сражаться за второе место в родном чемпионате и успешно это делает, опережая ближайшего конкурента на шесть очков за четыре тура до конца. В последних поединках клуб исключительно побеждал, на пути были «Реймс» (1:0) и «Нант» (3:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Фейеноорда» насчитывает шесть игр (четыре победы и две ничьих)

«Марсель» выиграл 10 из 11 последних матчей

Девять из десяти последних поединков «Фейеноорда» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Марсель» забивает на выезде в 19 встречах подряд

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