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ПСВ – «Лестер Сити». Прогноз на матч Лиги конференций (14.04.2022)

вчера, 18:18
Лестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не определились, на чьей стороне будет преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.1 победу хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.82. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.65.

Лига конференций 2021/2022
ПСВ
Лестер Сити
- : -
14 апреля 2022, 19:45
четверг
0 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.664.01
Мелбет 2.00 3.80 4.14
1XBET 2.00 3.80 4.14
BetBoom 1.91 3.63 3.98

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.02. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

ПСВ после нулевой ничьей в первом поединке принимал дома «Валвейк» и, сохранив ворота сухими, спокойно выиграл (2:0). Чуть ранее коллектив в рамках чемпионата расписал голевую ничью с «Твенте» (3:3). Сыграв 29 игр, клуб продолжает борьбу за чемпионство и отстает от лидирующего «Аякса» на четыре очка.

«Лестер Сити» в последнем туре АПЛ принимал гостей из Лондона и в упорной борьбе сумел переиграть неуступчивый «Кристал Пэлас» (2:1). Имея две игры в запасе команда расположилась в центре таблицы на девятом месте и продолжает сражаться за путевку в еврокубки на будущий сезон.

Информация для ставок

  • ПСВ не проигрывает 15 игр кряду (четыре ничьих и одиннадцать побед)
  • «Лестер» не может выиграть в трех последних выездных поединках
  • В пяти из шести последних встреч ПСВ удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности
  • Три из четырех последних матчей «Лестера» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. Верим, что состоится обмен голами, поэтому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.80 1.61 2.36
Мелбет 2.12 1.88
1XBET 2.12 1.88
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:42
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
pyghad75kwqz
pyghad75kwqz
вчера в 19:57
Футбольный клуб ПСВ одержит победу.
h7btswpc6ka8
h7btswpc6ka8
вчера в 18:57
Футбольный клуб ПСВ выиграет матч.
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