«Раннерс» — «Лестер Сити». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

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вчера, 18:42

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем смогли определиться на чьей стороне будет тотальное преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.6 победу хозяев, тогда как сенсационный успех гостей оценивается по 5.2. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.65. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.23. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Раннерс» проиграл уже несколько матчей подряд и продлил свою безвыигрышную серию. Команда в первом матче Лиги конференций побывала в гостях у «Лестера» и разгромно уступила со счетом (1:4). В чемпионате Дании клуб провел домашний поединок с «Виборгом» и также не смог зацепиться за положительный результат, поражение (0:1).

«Лестер Сити» после победы в первом матче (4:1) принял участием в очередном туре национального чемпионата, где на выезде противостоял «Вулверхэмптону». Сломить сопротивление хозяев не удалось, на табло был зафиксирован итоговый результат (1:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Раннерса» составляет пять матчей

«Лестер Сити» проиграл на выезде семь игр подряд (с учетом дополнительного времени)

Четыре из пяти последних встречи «Раннерса» завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти минувших поединков с участием «Лестер Сити» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нет сомнений в том, что гости возьмут игру под свой контроль и спокойно дело до уверенной победы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лестер Сити» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.