«Витесс» — «Рома». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

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сегодня, 00:43

Ставки букмекеров

«Рома» в этом матче играет в гостях и, не являясь абсолютным фаворитом встречи, все же имеет преимущество по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.92 на победу гостей, остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 3.85, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Витесс» в минувшем раунде ЛК прошел по сумме двух поединков австрийский «Рапид» (1:2) и (2:0). В чемпионате Нидерландов команда в последнем туре обыграла «Неймеген» (4:1) и расположилась на шестом месте в турнирной таблице с отставанием от ближайшего соперника на восемь пунктов.

«Рома» добыла две минимальные победы с одинаковым счетом (1:0) в последних двух матчах Серии А. Соперниками были «Специа» и «Аталанта». Шесть очков помогли подопечным Жозе Моуриньо занять пятое место и приблизиться к заветной лигочемпионовской зоне.

Информация для ставок

«Витесс» выиграл дома семь из девяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)

Три из четырех последних встречи «Витесса» закончились результатом «обе забьют»

Четыре из шести минувших игр с участием «Ромы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Рома» желает в первой игре обеспечить себе необходимое преимущество и пройти дальше. Верим, что римский коллектив сможет оформить победу. Поставить на данный исход можно в БК Фонбет по коэффициенту 1.92.