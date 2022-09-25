Греция – Северная Ирландия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (27.09.2022)

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вчера, 22:15

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок нет понимания о явном фаворите встречи. На успех сборной Греции предлагают поставить по коэффициенту 2.1, а в случае победы Северной Ирландии зайдет коэффициент 3.88. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.5.. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.17.

Форма команд

Греция, выиграв все четыре поединка в июне, гарантировала себе повышение в классе, и финальные туры превратила в формальность. Команда несколько дней назад побывала в гостях у Кипра и проиграла с минимальным счетом (0:1).

Северная Ирландия в свою очередь продолжает сражаться за выживание и ей крайне важна победа в данной встрече. Британский коллектив продемонстрировал характер и вырвал победу у Косово на последних минутах со счетом (2:1). Теперь футболистам предстоит последняя битва, которая и решит, в какой лиге они будут следующий розыгрыш Лиги Наций.

Информация для ставок

Северная Ирландия выиграл лишь один из двенадцати последних домашних матчей

У Греции три победы в последних семи выездных играх

Две минувшие очные встречи завершились победой Северной Ирландии (2:0) и (3:1)

Шесть последних поединков сборной Греции закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Северная Ирландия более мотивирована и приложит максимум усилий для достижения необходимого результата. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.