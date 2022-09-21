Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Наций 2022/2023

Хорватия – Дания. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 22:16
Хорватия - Дания

Ставки букмекеров

Хорватия, с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.46, ничья в игре продается за 3.20, а победа Дании за 3.15 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.493.243.15
Лига Ставок 2.60 3.15 2.95
Мелбет 2.48 3.22 2.91
1XBET 2.48 3.22 2.91

Аналитики не ждут от поединка голевой феерии, поэтому ставка ТМ (2.5) котируется по 1.67, а ТБ (2.5) по 2.28 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Хорватия к пятому туру занимает в таблице вторую строчку, сумев набрать семь очков, что всего на два меньше, чем у текущего лидера. На счету сборной два выигрыша, а по матчу сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии минимально была обыграна кризисная Франция (1:0). Всего же в 15 последних матчах хорваты девять раз обыгрывали соперников, расписали четыре «мировые» и дважды уступили.

Дания, неожиданно для всех, идет на первом месте своей группы. На счету сборной три выигрыша и как итог девять набранных очков. Осечка была допущено лишь однажды, в третьем туре и как раз с Хорватией (0:1). В крайнем же противостоянии, верх был взят над Австрией (2:0).

Информация для ставок

  • В восьми из 14 последних матчах Хорватии не было голов или забила только одна команда
  • 11 из 15 последних матчей Дании завершились с менее 3.5 голами
  • Хорватия выиграла в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание принципиальность матча, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.70 1.68 2.29 1.33 3.48
Лига Ставок 2.17 1.67 1.63 2.24
Мелбет 1.66 2.29
1XBET 1.66 2.29
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:58
Скорей всего ничья и тб 2,5
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 