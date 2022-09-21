Хорватия – Дания. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

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вчера, 22:16

Ставки букмекеров

Хорватия, с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.46, ничья в игре продается за 3.20, а победа Дании за 3.15 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ждут от поединка голевой феерии, поэтому ставка ТМ (2.5) котируется по 1.67, а ТБ (2.5) по 2.28 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Хорватия к пятому туру занимает в таблице вторую строчку, сумев набрать семь очков, что всего на два меньше, чем у текущего лидера. На счету сборной два выигрыша, а по матчу сыграно вничью и проиграно. В крайнем противостоянии минимально была обыграна кризисная Франция (1:0). Всего же в 15 последних матчах хорваты девять раз обыгрывали соперников, расписали четыре «мировые» и дважды уступили.

Дания, неожиданно для всех, идет на первом месте своей группы. На счету сборной три выигрыша и как итог девять набранных очков. Осечка была допущено лишь однажды, в третьем туре и как раз с Хорватией (0:1). В крайнем же противостоянии, верх был взят над Австрией (2:0).

Информация для ставок

В восьми из 14 последних матчах Хорватии не было голов или забила только одна команда

11 из 15 последних матчей Дании завершились с менее 3.5 голами

Хорватия выиграла в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание принципиальность матча, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.