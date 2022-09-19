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Казахстан — Беларусь. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 13:59
Казахстан

Ставки букмекеров

Хозяева поля не являются безоговорочным фаворитом игры, и у букмекеров есть сомнения в успехе казахов. Линия БК Лига Ставок предлагает коэффициент 2.2 на победу хозяев поля. В случае победы Беларуси залетит приятный коэффициент 3.65. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.1.

Лига Наций 2022/2023
Казахстан
Беларусь
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
- : -
22 сентября 2022, 17:00
четверг
ПроигрышНичьяНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.313.053.66
Лига Ставок 2.30 3.10 3.55
Мелбет 2.25 3.05 3.50
1XBET 2.25 3.05 3.50

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 за 2.05. Букмекеры также предлагают ТМ 2 по коэффициенту 1.75, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Казахстан отлично провел минувшие поединки и практически обеспечил себе выход в Лигу В. За четыре тура удалось положить в копилку 10 очков и отрыв от ближайшего преследователя теперь составляет четыре пункта. В июне казахи расписали выездную ничью с белорусами (1:1), а также обыграли словаков (2:1).

Беларусь борется за выживание и право остаться в Лиге С. Коллектив с двумя баллами в активе занимают последнее место в группе, но отстает от Азербайджана лишь на два очка. Футболисты готовы приложить максимум усилий и сделать все возможное для исправления ситуации и сохранения прописки.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия Казахстана насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)
  • У Беларуси два поражения и две ничьих в последних пяти играх
  • Три из четырех минувших очных встреч закончились результатом ТМ 2.5
  • Шесть из семи последних матчей с участием Беларуси завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Казахстан будет иметь небольшое преимущество и, вероятно, добьется поставленных целей на игру, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.08 1.47 2.79
Лига Ставок 1.78 2.01 1.45 2.70
Мелбет 1.43 2.66
1XBET 1.43 2.66
Все комментарии
ag6evj5cyhy8
ag6evj5cyhy8
вчера в 17:38
Победу одержит Казахстан
Гость
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