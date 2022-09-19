Казахстан — Беларусь. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

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вчера, 13:59

Ставки букмекеров

Хозяева поля не являются безоговорочным фаворитом игры, и у букмекеров есть сомнения в успехе казахов. Линия БК Лига Ставок предлагает коэффициент 2.2 на победу хозяев поля. В случае победы Беларуси залетит приятный коэффициент 3.65. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 за 2.05. Букмекеры также предлагают ТМ 2 по коэффициенту 1.75, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Казахстан отлично провел минувшие поединки и практически обеспечил себе выход в Лигу В. За четыре тура удалось положить в копилку 10 очков и отрыв от ближайшего преследователя теперь составляет четыре пункта. В июне казахи расписали выездную ничью с белорусами (1:1), а также обыграли словаков (2:1).

Беларусь борется за выживание и право остаться в Лиге С. Коллектив с двумя баллами в активе занимают последнее место в группе, но отстает от Азербайджана лишь на два очка. Футболисты готовы приложить максимум усилий и сделать все возможное для исправления ситуации и сохранения прописки.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Казахстана насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

У Беларуси два поражения и две ничьих в последних пяти играх

Три из четырех минувших очных встреч закончились результатом ТМ 2.5

Шесть из семи последних матчей с участием Беларуси завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Казахстан будет иметь небольшое преимущество и, вероятно, добьется поставленных целей на игру, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.