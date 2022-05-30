Кипр — Косово. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (02.06.2022)

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вчера, 14:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры считают фаворитом этого поединка сборную Косово лишь минимально. Коэффициент на победу гостей составляет 2.1, в то время как на Кипр дают 3.55. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.25. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.6. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Кипра в конце марта проводила матчи плей-аут раунда за право остаться в Лиге С. Соперником киприотов выступала сборная Эстонии. Первая встреча на выезде завершилась нулевой ничьей, а уже в ответном поединке коллектив продемонстрировал лучшую подготовку и спокойно победил (2:0).

Сборная Косово участвовала исключительно в товарищеских противостояниях. Сначала соперником была сборная Буркина-Фасо, которую в итоге удалось разгромить (5:0), а затем команда отправилась на игру со Швейцарией и расписала там ничью (1:1).

Информация для ставок

Кипр проиграл восемь раз в последних одиннадцати встречах

У Косово одна победа в последних восьми поединках

Три из четырех минувших игр Кипра закончились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних матчей Косово завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Данный поединок будет наполнен единоборствами на каждом участке поля. Здесь сложно рассчитывать на открытую игру и обилие опасных моментов. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.