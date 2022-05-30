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Кипр — Косово. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (02.06.2022)

вчера, 14:46
Кипр

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры считают фаворитом этого поединка сборную Косово лишь минимально. Коэффициент на победу гостей составляет 2.1, в то время как на Кипр дают 3.55. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.3.

Лига Наций 2022/2023
Кипр
Косово
- : -
02 июня 2022, 19:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.893.262.13
Мелбет 3.70 3.38 2.08
1XBET 3.70 3.38 2.08
BetBoom 3.74 3.23 2.12

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.25. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.6. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Кипра в конце марта проводила матчи плей-аут раунда за право остаться в Лиге С. Соперником киприотов выступала сборная Эстонии. Первая встреча на выезде завершилась нулевой ничьей, а уже в ответном поединке коллектив продемонстрировал лучшую подготовку и спокойно победил (2:0).

Сборная Косово участвовала исключительно в товарищеских противостояниях. Сначала соперником была сборная Буркина-Фасо, которую в итоге удалось разгромить (5:0), а затем команда отправилась на игру со Швейцарией и расписала там ничью (1:1).

Информация для ставок

  • Кипр проиграл восемь раз в последних одиннадцати встречах
  • У Косово одна победа в последних восьми поединках
  • Три из четырех минувших игр Кипра закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Три из четырех последних матчей Косово завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Данный поединок будет наполнен единоборствами на каждом участке поля. Здесь сложно рассчитывать на открытую игру и обилие опасных моментов. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.69 1.67 2.27
Мелбет 1.69 2.29
1XBET 1.69 2.29
BetBoom 2.14 1.72 1.64 2.28 1.32 3.41
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:59
Киприоты не проиграют
Гость
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