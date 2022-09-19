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Латвия – Молдова. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 08:30
Сборная Латвии

Ставки букмекеров

Сборная Латвии идет фаворитом этого матча у букмекеров. Поставить на успех домашней команды можно по коэффициенту 1.67. За ничью выставлена цена 3.72, а победа Молдовы в линии компании Лига Ставок доступна по котировке 5.15.

Лига Наций 2022/2023
Латвия
Молдавия
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
22 сентября 2022, 19:00
четверг
ВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.663.795.45
Лига Ставок 1.68 3.70 5.20
Мелбет 1.68 3.64 5.05
1XBET 1.68 3.64 5.05

Эксперты также считают, что сборные Латвии и Молдовы сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) гола доступен по котировке 1.62, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Латвия лидирует в первой группе дивизиона Д, заработав максимум очков за четыре сыгранных тура. Сборная забила 10 голов, пропустив только два мяча от соперников.

В последнем туре соревнований латвийские футболисты уверенно победили на домашней арене Лихтенштейн (2:0), а до этого был зафиксирован успешный выезд на поле предстоящего соперника (4:2).

Молдова занимает второе место в турнирной таблице, пополнив счет на семь баллов. Атака сборной организовала шесть мячей в группе, а защита допустила пять результативных ошибок. После неудачной игры с Латвией футболисты сборной Молдовы победили на домашней арене Андорру в результативном противостоянии (2:1).

Информация для ставок

  • Латвия не пропускала голы в 4 из последних 5 матчей всех турниров
  • Латвия выиграла 6 из прошлых 7 матчей всех соревнований
  • Молдова проиграла в 3 прошлых матчах против сборной Латвии

Прогноз

Успех в предстоящем матче позволит Латвии досрочно стать победителем группы и повыситься в классе. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.64 1.71 2.16
Лига Ставок 2.18 1.60 1.64 2.12
Мелбет 1.71 2.18
1XBET 1.71 2.18
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