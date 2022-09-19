Латвия – Молдова. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

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вчера, 08:30

Ставки букмекеров

Сборная Латвии идет фаворитом этого матча у букмекеров. Поставить на успех домашней команды можно по коэффициенту 1.67. За ничью выставлена цена 3.72, а победа Молдовы в линии компании Лига Ставок доступна по котировке 5.15.

Эксперты также считают, что сборные Латвии и Молдовы сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) гола доступен по котировке 1.62, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Латвия лидирует в первой группе дивизиона Д, заработав максимум очков за четыре сыгранных тура. Сборная забила 10 голов, пропустив только два мяча от соперников.

В последнем туре соревнований латвийские футболисты уверенно победили на домашней арене Лихтенштейн (2:0), а до этого был зафиксирован успешный выезд на поле предстоящего соперника (4:2).

Молдова занимает второе место в турнирной таблице, пополнив счет на семь баллов. Атака сборной организовала шесть мячей в группе, а защита допустила пять результативных ошибок. После неудачной игры с Латвией футболисты сборной Молдовы победили на домашней арене Андорру в результативном противостоянии (2:1).

Информация для ставок

Латвия не пропускала голы в 4 из последних 5 матчей всех турниров

Латвия выиграла 6 из прошлых 7 матчей всех соревнований

Молдова проиграла в 3 прошлых матчах против сборной Латвии

Прогноз

Успех в предстоящем матче позволит Латвии досрочно стать победителем группы и повыситься в классе. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.