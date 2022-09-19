Турция — Люксембург. Прогноз на Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

1663585695

вчера, 14:08

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают безоговорочное преимущество гостям. Взять победу Турции с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если победят хозяева, то зайдет коэффициент 11.5. Ничья в матче оценивается можно по коэффициенту 5.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 2.28.

Форма команд

Турция отлично провела летнюю кампанию в Лиге наций, добыв максимум очков в четырех противостояниях. Такой результат гарантирует команде повышение в классе, есть осталось лишь не проиграть дважды в предстоящих битвах. В середине июня турки без проблем обыграли по очереди Литву и Люксембург с одинаковым счетом (2:0).

Люксембург после домашнего поражения от нынешнего соперника также на своем поле принимал Фарерские острова и, ведя по ходу встречи в два гола, не сумел удержать преимущество, в итоге игра завершилась результативной ничьей (2:2). После всех сыгранных матчей футболисты имеют в активе семь очков, что гарантирует им прописку в Лиге С в следующем розыгрыше ЛН.

Информация для ставок

Победная серия Турции насчитывает четыре игры

Люксембург потерпел четыре поражения в последних семи встречах

Четыре минувших очных поединка закончились победой Турции

Четыре из пяти последних матчей и Турции и Люксембурга завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В поединке сойдутся лидеры группы, но явное преимущество будет на стороне хозяев. Скорее всего, сборная Турции оформит очередные три очка, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу Турции с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.