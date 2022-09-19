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Турция — Люксембург. Прогноз на Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 14:08
Турция

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают безоговорочное преимущество гостям. Взять победу Турции с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если победят хозяева, то зайдет коэффициент 11.5. Ничья в матче оценивается можно по коэффициенту 5.85.

Лига Наций 2022/2023
Турция
Люксембург
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
- : -
22 сентября 2022, 21:45
четверг
НичьяПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.265.8113.08
Лига Ставок 1.28 5.80 11.00
Мелбет 1.23 6.00 13.00
1XBET 1.23 6.00 13.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 2.28.

Форма команд

Турция отлично провела летнюю кампанию в Лиге наций, добыв максимум очков в четырех противостояниях. Такой результат гарантирует команде повышение в классе, есть осталось лишь не проиграть дважды в предстоящих битвах. В середине июня турки без проблем обыграли по очереди Литву и Люксембург с одинаковым счетом (2:0).

Люксембург после домашнего поражения от нынешнего соперника также на своем поле принимал Фарерские острова и, ведя по ходу встречи в два гола, не сумел удержать преимущество, в итоге игра завершилась результативной ничьей (2:2). После всех сыгранных матчей футболисты имеют в активе семь очков, что гарантирует им прописку в Лиге С в следующем розыгрыше ЛН.

Информация для ставок

  • Победная серия Турции насчитывает четыре игры
  • Люксембург потерпел четыре поражения в последних семи встречах
  • Четыре минувших очных поединка закончились победой Турции
  • Четыре из пяти последних матчей и Турции и Люксембурга завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В поединке сойдутся лидеры группы, но явное преимущество будет на стороне хозяев. Скорее всего, сборная Турции оформит очередные три очка, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу Турции с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.75 1.67 2.25
Лига Ставок 2.11 1.71 1.66 2.19
Мелбет 2.18 1.73
1XBET 2.18 1.73
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:32
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:23
Победа хозяев !
Гость
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