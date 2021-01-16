«Лилль» — «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 (17.01.2021)

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16 января 2021, 12:02

В 20-м туре чемпионата Франции «Лилль» на стадионе «Пьер Моруа» примет «Реймс». В нашем анонсе представлен прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

«Лилль» считается фаворитом в этом матче. За ставку на победу хозяев букмекерская контора Фонбет предложила коэффициент 1.70. Вероятность гостевой победы «Реймса» оценивается в 5.85, а ничья идет за 3.90.

Линия букмекера двигается в пользу того, что поединок будет «низовым». Исход с тоталом меньше 2,5 голов можно сыграть за 1.73, больше – 2.29.

Форма команд

6 января «Лилль» уступил на своем поле «Анже» (1:2) и лишился статуса лидера турнирной таблицы Лиги 1. В прошлом туре «доги» победили в гостях «Ним» с минимальным счетом, сейчас они разделяют вторую строчку с ПСЖ , а отставание от «Лиона» минимальное – одно очко.

В десяти матчах на своем поле «Лилль» проиграл только раз. Еще в шести поединках хозяева побеждали, трижды делили очки с оппонентами.

«Реймс» набрал 11 очков из 15 возможных в пяти прошлых турах. В этой серии команда победила «Нант» (3:2), «Бордо» (3:1) и «Сент-Этьен» (3:1), а также сыграла вничью с «Дижоном» (0:0) и «Марселем» (1:1).

Благодаря этим успехам, «Реймс» поднялся на 14-е место в турнирной таблице, отдалившись от зоны вылета на семь очков.

Информация для ставок

• «Лилль» не побеждал в двух последних матчах на своем поле

• «Реймс» не проигрывал в трех из пяти прошлых выездных встреч

• Последняя очная встреча команд на стадионе «Лилля» завершилась вничью 1:1

Прогноз

«Реймс» показал отличные результаты в прошлых турах. «Лилль» же с трудом победил в гостях главного аутсайдера, показав вялую игру в атаке.

Предлагаем сделать ставку на победу «Реймса» с учетом форы (+1,5) гола с коэффициентом 1.42 в букмекерской конторе Фонбет.