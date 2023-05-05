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«Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (06.05.2023)

вчера, 06:33
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Брентфорда» оценивается по коэффициенту 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.485.136.20
Pari 1.47 4.80 6.30

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ливерпуль» набрал неплохую форму и хочет как можно выше в турнирной таблице завершить сезон. Сейчас команда Юргена Клоппа занимает лишь пятое место с 59 баллами и отстает на четыре пункта от четвертой позиции, но имеет на одну сыгранную игру больше. В предстоящей встрече только победа устроит хозяев, если они рассчитывают побороться за место в топ-4. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победами над «Фулхэмом» (1:0) и «Тоттенхэмом» (4:3).

«Брентфорд» показывает средние результаты в последние месяцы, но уже давно обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон. Коллектив идет на девятом месте с 50 баллами и отстает от «Астон Виллы» на четыре пункта. Любые набранные очки на выезде с «Ливерпулем» будут для гостей хорошим результатом, особенно учитывая нынешнюю форму соперника. В прошлом туре «Брентфорд» минимально одолел «Ноттингем Форест» (2:1), а ранее на выезде переиграл «Челси» (2:0).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» одержал последних пять поединков подряд в чемпионате
  • «Брентфорд» проиграл лишь три из десяти последних поединков на выезде
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» обязан обыгрывать на своем поле середняка АПЛ, если хочет все-таки пробиться в Лигу чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.50 2.14 1.77
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:11
Победа хозяев, им нужнее!
Гость
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