«Ливерпуль» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (06.05.2023)

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вчера, 06:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Брентфорда» оценивается по коэффициенту 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ливерпуль» набрал неплохую форму и хочет как можно выше в турнирной таблице завершить сезон. Сейчас команда Юргена Клоппа занимает лишь пятое место с 59 баллами и отстает на четыре пункта от четвертой позиции, но имеет на одну сыгранную игру больше. В предстоящей встрече только победа устроит хозяев, если они рассчитывают побороться за место в топ-4. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победами над «Фулхэмом» (1:0) и «Тоттенхэмом» (4:3).

«Брентфорд» показывает средние результаты в последние месяцы, но уже давно обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон. Коллектив идет на девятом месте с 50 баллами и отстает от «Астон Виллы» на четыре пункта. Любые набранные очки на выезде с «Ливерпулем» будут для гостей хорошим результатом, особенно учитывая нынешнюю форму соперника. В прошлом туре «Брентфорд» минимально одолел «Ноттингем Форест» (2:1), а ранее на выезде переиграл «Челси» (2:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» одержал последних пять поединков подряд в чемпионате

«Брентфорд» проиграл лишь три из десяти последних поединков на выезде

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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