«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (31.01.2024)

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вчера, 07:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «аристократов» оценивается по коэффициенту 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ и уверенно себя чувствует на первом месте, набрав уже 48 очков. Команда опережает сразу трех соперников на пять пунктов, но «Манчестер Сити» имеет игру в запасе, поэтому расслабляться подопечным Клоппа никак нельзя. В поединке с «Челси» на своем поле от «красных» ждут только победы, ведь соперник сейчас находится не в лучшем состоянии. Два последних матча «Ливерпуля» завершились крупной победой над «Норвичем» (5:2) в кубке ФА , а ранее ничьей с «Фулхэмом» (1:1) в кубке английской Лиги.

«Челси» заметно улучшил свои результаты и гораздо реже проигрывает, но это мало отражается на турнирной таблице. Команда идет на девятом месте с 31 баллом и отстает от шестого места всего на три пункта. Гостям будет крайне сложно противостоять «Ливерпулю» на выезде, но они всегда будут готовы наказать хозяев поля за ошибки. В прошлом матче кубка ФА «Челси» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0), а ранее разгромил «Мидлсбро» в кубке английской лиги (5:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Челси» уступил лишь в двух последних поединках из десяти во всех турнирах

Семь последних матчей между клубами в основное время завершились ничейными результатами

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В последнее время в личных встречах команд преобладает малорезультативный футбол, и мы предлагаем этим воспользоваться, выбрав ставку ТМ 3.5. Сделать это можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.