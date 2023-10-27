«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2023)

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вчера, 19:19

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.28. Поверить в успех «Ноттингем Форест» можно по 10.5. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 6.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.03. На ТМ 3.5 коэффициент меньше и составляет 1.8.

Форма команд

«Ливерпуль» проводит неплохой сезон и держится среди лидеров АПЛ , на данный момент занимая четвертое место в турнирной таблице. В активе «красных» 20 очков, что на три пункта меньше, чем у лидера «Тоттенхэма». На своем поле в игре с соперником из нижней части турнирной таблицы, подопечные Клоппа рассчитывают исключительно на победу. В прошлой игре Лиги Европы «Ливерпуль» разгромил «Тулузу», а ранее в дерби обыграл «Эвертон» (2:0).

«Ноттингем Форест» звезд с неба не хватает и вынужден набирать очки во встречах, где это представляется возможным. Коллектив идет на 15 месте с 10 баллами и представить за счет чего он может забрать очки на выезде у «Ливерпуля» очень сложно. Тем не менее, в футболе случается разное и даже ничья будет большой сенсацией. Два последних матча «Ноттингема Форест» завершились ничьими с «Лутон Таун» (2:2) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» завершились ничьими

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» уступил «Ливерпулю» в трех из пяти последних матчей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ливерпуль» имеет преимущество над соперником, но также часто пропускает от него. Предлагаем остановить свой выбор на ставке «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.