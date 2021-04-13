«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.04.2021)

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вчера, 07:06

В ответном матче 1/4 Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет дома «Реал». Предлагаем вам ознакомиться с обзором коэффициентов и прогнозом на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Ливерпуль» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.96. Победа гостей представлена коэффициентом 3.6, ничейный исход оценивается в 4.1.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Реал» находится в хорошей форме и уверенно выиграл первый матч с «Ливерпулем» (3:1). Команда имеет преимущество в два мяча и при уверенном выступлении может рассчитывать на выход в полуфинал турнира. В последнем матче Примеры «Реал» обыграл «Барселону» (2:1), а до этого одержал победу над «Эйбаром» (2:0).

«Ливерпуль», несмотря на поражение в два мяча, не оставляет надежд на выход в следующий раунд. «Красные» совсем недавно отыгрывались дома и после худшего результата. В чемпионате команда стала выступать гораздо лучше, однако очень много очков было потеряно ранее, и клуб вынужден бороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В двух прошлых матчах АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) и «Арсенал» (3:0).

Информация для ставок

В трёх последних встречах между командами на поле «Ливерпуля» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» не проигрывает 13 матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Реала» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз