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«Ливерпуль» — «Реал». Прогноз на матч Лиги чемпионов (14.04.2021)

вчера, 07:06

В ответном матче 1/4 Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет дома «Реал». Предлагаем вам ознакомиться с обзором коэффициентов и прогнозом на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.994.053.56
Лига Ставок 1.97 4.00 3.55
Фонбет 2.05 4.15 3.35

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Ливерпуль» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.96. Победа гостей представлена коэффициентом 3.6, ничейный исход оценивается в 4.1.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Реал» находится в хорошей форме и уверенно выиграл первый матч с «Ливерпулем» (3:1). Команда имеет преимущество в два мяча и при уверенном выступлении может рассчитывать на выход в полуфинал турнира. В последнем матче Примеры «Реал» обыграл «Барселону» (2:1), а до этого одержал победу над «Эйбаром» (2:0).

«Ливерпуль», несмотря на поражение в два мяча, не оставляет надежд на выход в следующий раунд. «Красные» совсем недавно отыгрывались дома и после худшего результата. В чемпионате команда стала выступать гораздо лучше, однако очень много очков было потеряно ранее, и клуб вынужден бороться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В двух прошлых матчах АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) и «Арсенал» (3:0).

Информация для ставок

  • В трёх последних встречах между командами на поле «Ливерпуля» сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Ливерпуль» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реал» не проигрывает 13 матчей подряд во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей «Реала» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» приложит все усилия, чтобы забить быстрый мяч и перевернуть ход противостояния. Предполагаем, что команды устроят голевую «перестрелку». Сделать ставку на ТБ 3.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.53 2.07 1.81
Лига Ставок 2.60 1.51 2.06 1.77
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shlomo
shlomo
вчера в 09:38
Очень хочется поверить в Ливерпуль..... удачи!
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