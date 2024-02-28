«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз на матч кубка ФА (28.02.2024)

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сегодня, 11:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «святых» оценивается по коэффициенту 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ и продолжает борьбу в Лиге Европы, но и за кубок ФА не забывает. Команда очень хочет проводить Юргена Клоппа с трофеем или даже несколькими, поэтому команда находится в отличном тонусе и готов побеждать. В предстоящей встрече «красные» являются большими фаворитами, но недооценивать «Саутгемптон» все-таки не должны. Два последних матча «Ливперпуля» завершились победой над «Челси» в финале кубка английской лиги (1:0, доп. время) и разгромом «Лутон Таун» (4:1).

«Саутгемптон» старается вернуться в АПЛ , но последние два матча команда проиграла. Это позволило конкурентам оторваться и теперь «святые» идут на четвертом месте с 67 баллами и отставанием в пять очков от двух ближайших соперников. В кубковом матче возможно все и гости постараются удивить «Ливерпуль», но поражение не станет катастрофой, ведь в клубе преследуют более серьезные цели. В прошлом туре «Саутгемптон» на своем поле уступил «Миллуол» (1:2).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Саутгемптон» проиграл лишь один из десяти выездных матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» четыре из пяти поединков за последнее время

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