«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз на матч кубка ФА (28.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «святых» оценивается по коэффициенту 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.
Форма команд
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ и продолжает борьбу в Лиге Европы, но и за кубок ФА не забывает. Команда очень хочет проводить Юргена Клоппа с трофеем или даже несколькими, поэтому команда находится в отличном тонусе и готов побеждать. В предстоящей встрече «красные» являются большими фаворитами, но недооценивать «Саутгемптон» все-таки не должны. Два последних матча «Ливперпуля» завершились победой над «Челси» в финале кубка английской лиги (1:0, доп. время) и разгромом «Лутон Таун» (4:1).
«Саутгемптон» старается вернуться в АПЛ, но последние два матча команда проиграла. Это позволило конкурентам оторваться и теперь «святые» идут на четвертом месте с 67 баллами и отставанием в пять очков от двух ближайших соперников. В кубковом матче возможно все и гости постараются удивить «Ливерпуль», но поражение не станет катастрофой, ведь в клубе преследуют более серьезные цели. В прошлом туре «Саутгемптон» на своем поле уступил «Миллуол» (1:2).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Саутгемптон» проиграл лишь один из десяти выездных матчей во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ливерпуль» выиграл у «Саутгемптона» четыре из пяти поединков за последнее время
Прогноз
В последнее время в личных встречах команд преобладает верховой футбол, и мы предлагаем этим воспользоваться, выбрав ставку ТБ 3.5. Сделать это можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.