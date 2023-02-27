«Ливерпуль» — «Вулверхэмтон». Прогноз на матч АПЛ (01.03.2023)

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сегодня, 17:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Вулверхэмптона» оценивается по коэффициенту 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Ливерпуль» провалил первый матч в Лиге Чемпионов и вряд ли сможет отыграться в ответном. Что касается чемпионата Англии, то тут у коллектива тоже есть проблемы, а именно седьмое место с 36 баллами. От ближайшего соперника «красных» отделяет три балла, а до зоны Лиги Чемпионов необходимо отыгрывать девять очков. В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» не смог обыграть «Кристал Пэлас» (0:0), а в Лиге Чемпионов на своем стадионе крупно проиграл «Реалу» (2:5).

«Вулверхэмтон» также не впечатляет своих болельщиков в этом сезона и набрал всего 25 очков. Это позволяет команде занимать 15 место, но зону вылета она опережает всего на три пункта. В предстоящем матче гости могут попробовать воспользоваться не лучшей формой подопечных Клоппа и забрать очки себе в копилку. Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились ничьей с «Фулхэмом» (1:1) и поражением от «Борнмута» (0:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» смог выиграть только три игры из десяти последних поединков

11 последних матчей «волков» завершились исходом «обе азбьют»

«Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей «Вулверхэмтон»

Прогноз

Оба клуба находятся не в лучших своих кондициях, поэтому зрелищного футбола и большого количества забитых мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.