«Ливерпуль» — «Вулверхэмтон». Прогноз на матч АПЛ (01.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Вулверхэмптона» оценивается по коэффициенту 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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01 марта 2023, 23:00
среда
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.
Форма команд
«Ливерпуль» провалил первый матч в Лиге Чемпионов и вряд ли сможет отыграться в ответном. Что касается чемпионата Англии, то тут у коллектива тоже есть проблемы, а именно седьмое место с 36 баллами. От ближайшего соперника «красных» отделяет три балла, а до зоны Лиги Чемпионов необходимо отыгрывать девять очков. В прошлом туре АПЛ «Ливерпуль» не смог обыграть «Кристал Пэлас» (0:0), а в Лиге Чемпионов на своем стадионе крупно проиграл «Реалу» (2:5).
«Вулверхэмтон» также не впечатляет своих болельщиков в этом сезона и набрал всего 25 очков. Это позволяет команде занимать 15 место, но зону вылета она опережает всего на три пункта. В предстоящем матче гости могут попробовать воспользоваться не лучшей формой подопечных Клоппа и забрать очки себе в копилку. Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились ничьей с «Фулхэмом» (1:1) и поражением от «Борнмута» (0:1).
Информация для ставок
- «Ливерпуль» смог выиграть только три игры из десяти последних поединков
- 11 последних матчей «волков» завершились исходом «обе азбьют»
- «Ливерпуль» выиграл три из пяти последних матчей «Вулверхэмтон»
Прогноз
Оба клуба находятся не в лучших своих кондициях, поэтому зрелищного футбола и большого количества забитых мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.