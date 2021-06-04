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ЛКС — «Нецеча». Прогноз на матч Первого дивизиона Польши (04.06.2021)

сегодня, 00:07

ЛКС сыграет против «Нецечи» в рамках Первого дивизиона Польши 4 июня. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали гостей, поставить на победу «Нецечи» можно по коэффициенту 2.32. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.85 и на победу ЛКС за 3.40.

Форма команд

В нынешнем сезоне ЛКС идет на пятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах польский клуб не может похвастаться хорошей игрой. Команда регулярно пропускает и часто недобирает баллы там, где нужно. ЛКС, несмотря на свое положение в турнирной таблице, считается аутсайдером в этом поединке.

«Нецеча» набрала 64 балла. Команда находится на первой строчке в турнирной таблице. В последних матчах ЛКС играет неплохо, у них получается играть в атакующий и яркий футбол, отсюда и много забитых мячей. Против ЛКС у этого клуба гораздо больше шансов, чем против других соперников.

Информация для ставок

  • «Нецеча» проиграла один матч из последних пяти
  • ЛКС выиграл два матча из последних пяти
  • «Нецеча» пропустила два гола в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на гол с 46-й по 60-ю минуту — коэффициент 2.60. Также можно поставить на победу гостей и ТМ 5,5 по коэффициенту 2.35.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Сантос» — «Сеара».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.42 1.94 1.91 1.52 2.53
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