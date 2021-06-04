ЛКС — «Нецеча». Прогноз на матч Первого дивизиона Польши (04.06.2021)

ЛКС сыграет против «Нецечи» в рамках Первого дивизиона Польши 4 июня. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали гостей, поставить на победу «Нецечи» можно по коэффициенту 2.32. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.85 и на победу ЛКС за 3.40.
Форма команд
В нынешнем сезоне ЛКС идет на пятой строчке в турнирной таблице. В последних матчах польский клуб не может похвастаться хорошей игрой. Команда регулярно пропускает и часто недобирает баллы там, где нужно. ЛКС, несмотря на свое положение в турнирной таблице, считается аутсайдером в этом поединке.
«Нецеча» набрала 64 балла. Команда находится на первой строчке в турнирной таблице. В последних матчах ЛКС играет неплохо, у них получается играть в атакующий и яркий футбол, отсюда и много забитых мячей. Против ЛКС у этого клуба гораздо больше шансов, чем против других соперников.
Информация для ставок
- «Нецеча» проиграла один матч из последних пяти
- ЛКС выиграл два матча из последних пяти
- «Нецеча» пропустила два гола в пяти последних матчах
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на гол с 46-й по 60-ю минуту — коэффициент 2.60. Также можно поставить на победу гостей и ТМ 5,5 по коэффициенту 2.35.
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