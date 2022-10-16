«Локомотив» — «Химки». Прогноз на матч кубка России. (18.10.2022)

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вчера, 22:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Химок» оценивается по 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Локомотив» отвратительно выступает в РПЛ , однако в кубке России клубу удавалось набирать некоторые очки. На данный момент «железнодорожники» имеют в своем активе пять баллов и занимают третье место, отставая от лидера на два пункта. В случае победы московский клуб гарантированно поднимется как минимум на одну позицию в группе. В прошлом туре чемпионата «Локомотив» обыграл на выезде «Торпедо», а ранее уступил на выезде «Сочи» (0:4).

«Химки» уже давно находятся в большом кризисе и выигрывали последний раз в начале августа, что очень расстраивает болельщиков и руководство. В группе кубка России у подмосковного клуба все также плохо, ведь он занимает последнее место с одним очком, и только победа в этой встрече может гарантировать ему теоретические шансы на борьбу дальше. Два последних матча «Химок» завершились ничьей с «Факелом» (0:0) и поражением «Уралу» (1:2).

Информация для ставок

«Локомотив» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

«Химки» не могут победить на протяжении 18 матчей подряд

«Локомотив» выиграл у «Химок» три последних поединка с общим счетом (11:2)

Прогноз

«Локомотив» имеет большое преимущество перед «Химками» и должен побеждать, чтобы иметь шансы на выход из группы. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.