«Локомотив» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2020)

1607050340

04 декабря 2020, 05:52

«Локомотив» встречается с «Рубином» в рамках 17-го тура Премьер-Лиги. У кого больше шансов одержать победу в очном противостоянии?

Ставки букмекеров

По мнению букмекерской конторы Мелбет, «Локомотив» имеет несколько большие шансы на победу. Коэффициент на их триумф равен 2,47, ничью можно сыграть за 3,28, а вот успех гостей представлен котировкой 3,18.

Тотал в этом матче представлен на отметке 2,5 мяча. Сыграть больше можно будет с коэффициентом 2,25, а тотал меньше представлен котировкой 1,72.

Форма команд

«Локомотив» находится не в лучшем настроении. Команда в Лиге чемпионов уступила «Зальцбургу» (1:3). Теперь шансов сыграть в Лиге Европы нет практически никаких. Необходимо обыгрывать в гостях «Баварию».

В рамках Премьер-Лиги на протяжении двух туров «железнодорожники» не пропускают. Зафиксирована победа над тульским «Арсеналом» (1:0) и нулевая ничья с «Ахматом». На седьмой позиции идет команда в чемпионате.

«Рубин» сумел прервать серию из двух поражений, одержав победу над ЦСКА (1:0). Было очень непросто, но благодаря этим трем очкам удалось закрепиться на девятом месте. Коллектив из Казани всё никак не может решить свои проблемы в атаке. В четырех последних встречах удалось отличиться лишь один раз.

Информация для ставок

«Рубин» проиграл три из четырех последних выездных матчей

«Локомотив» уступил в четырех из десяти последних домашних встреч

«Локомотив» выиграл пять из шести последних противостояний с «Рубином»

Прогноз на матч

Мы считаем, что «Локомотив» на домашней арене выглядит номинальным фаворитом встречи. Команда, несмотря на не лучшие результаты в Лиге Чемпионов, получила неоценимый опыт, который может помочь зацепиться за успех в противостоянии с «Рубином». Коллектив из Казани не действует стабильно и забивает с большими сложностями. Играем победу «Локомотива» с учетом форы (0) с коэффициентом 1,75 в букмекерской конторе Мелбет.