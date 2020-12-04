«Брюгге» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 02:43

«Брюгге» принимает «Сент-Трюйден» в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии. Удастся ли хозяевам одержать уверенную победу?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет не сомневается в том, что «Брюгге» добудет три очка в грядущем поединке. На их победу коэффициент равен 1,23. Ничью можно сыграть с коэффициентом 6,65, а на победу гостей выставлена котировка 11,50.

Букмекеры ожидают результативный поединок. Тотал выставлен отметкой 3,5 мяча. Сыграть тотал меньше можно с коэффициентом 1,83, а заиграть больше можно с коэффициентом 2,07.

Форма команд

«Брюгге» в Лиге Чемпионов сумел переиграть «Зенит» (3:0). Команда гарантировала себе место в Лиге Европы, но еще есть шанс зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого необходимо обыграть «Лацио» в Риме. Задача тяжелая, но выполнимая.

В чемпионате Бельгии «Брюгге» играет не всегда идеально из-за того, что нет качественной возможности играть на два фронта. На текущий момент подопечные Филиппа Клемана находятся на третьей позиции, уступая лидеру одно очко.

«Сент-Трюйден» находится в зоне вылета, если быть точнее, на 17-м месте. На протяжении четырех поединков победить клубу не удается: две ничьи и два проигрыша. В прошлом туре было зафиксировано поражение от «Мускрона» (2:3).

Информация для ставок

«Брюгге» 2 из 10 последних матчей сыграл на ТМ 3,5 мячей

«Сент-Трюйден» шесть из десяти последних поединков завершил на тотал меньше 3,5 мячей

В трех из пяти последних встреч этих команд был зафиксирован ТМ 3,5 голов

Прогноз на матч

Мы считаем, что после матча Лиги Чемпионов «Брюгге» не сумеет продемонстрировать свои лучшие игровые качества и попытается сыграть более прагматично с целью набрать три очка. Нас ожидает матч, в котором будет минимальное количество моментов. В этом случае целесообразно рассмотреть ставку на итоговый тотал меньше 3,5 мячей. В букмекерской конторе Мелбет данный исход можно сыграть с коэффициентом 1,83.