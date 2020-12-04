«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 04:14

5 декабря в рамках 11-го тура в АПЛ состоится встреча между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед». Сумеют ли гости победить?

Ставки букмекеров

Букмекеры небольшим фаворитом встречи считают «Манчестер Юнайтед». Их победу можно сыграть с коэффициентом 2,13. Ничью можно сыграть с котировкой 3,58, а вот успех хозяев поля находится на отметке 3,62.

Тотал в этом поединке представлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть с коэффициентом 1,80, а меньше — за 2,12.

Форма команд

«Вест Хэм» обрел хорошую форму. Удалось одержать три победы кряду: над «Фулхэмом» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Астон Виллой» (2:1). В лазарете команды находится Андрей Ярмоленко. На текущий момент подопечные Дэвида Мойеса занимают пятую строчку в АПЛ .

«Манчестер Юнайтед» после трех побед кряду сумел несколько поправить свое положение дел в чемпионате. Удалось подняться на девятое место. Были переиграны «Эвертон» (3:1), «Вест Бромвич» (1:0) и «Саутгемптон» (3:2).

Большое количество травмированных игроков сейчас в составе «красных дьяволов». Девять футболистов не могут помочь своим партнерам по команде из-за повреждений.

Информация для ставок

«Вест Хэм» в трех последних домашних матчах забил четыре гола

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из восьми последних выездных поединков

В трех последних поединках «красные дьяволы» забили восемь мячей

Прогноз на матч

«Вест Хэм» в прошлом матче с «Астон Виллой» только благодаря большому везению заработал три очка. Бирмингемцы не забили пенальти, и их гол на 90-й минуте отменили после просмотра VAR .

Мы считаем, что «Манчестер Юнайтед» все-таки превосходит в классе и исполнительском мастерстве своего соперника. Именно за счет этого он сумеет добыть три очка. Играем победу «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2,13 в букмекерской конторе Бетсити.