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«Ваасланд-Беверен» — «Мускрон». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.12.2020)

04 декабря 2020, 03:37
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«Ваасланд Беверен» и «Мускрон» встретятся между собой в 15-м туре чемпионата Бельгии. Как завершится встреча главных аутсайдеров Высшей лиги?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает небольшим фаворитом противостояния «Ваасланд-Беверен». Коэффициент на их триумф равен 2,35, ничья 3,54, а вот победу «Мускрона» можно заиграть за 2,93.

Тотал выставлен на отметке 2,5 голов. Для чемпионата Бельгии это довольно редкое событие, так как матчи в этой лиге очень результативны. Больше можно сыграть с коэффициентом 1,89, а меньше за 2,01.

Форма команд

«Ваасланд» идет на 16-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь один зачетный пункт. Сейчас команда обрела хорошую игровую форму благодаря семи набранным очкам в последних трех встречах. Удалось переиграть «Остенде» (2:0) и «Шарлеруа» (2:0). Между этими поединками случилась ничья с «Сент-Трюйден» (1:1).

«Мускрон» является худшей командой в национальном первенстве. После откровенного провала на старте сезона команда постепенно находит свою игру. Удалось обыграть «Серкль Брюгге» (2:1) и «Сент-Трюйден» (3:2). Еще между этими встречами зафиксирована ничья с одним из лидеров бельгийского футбола «Брюгге» (0:0).

Информация для ставок

  • «Ваасланд» 3 из 10 последних домашних матчей сыграл вничью
  • «Мускрон» два из шести последних выездных поединков тоже завершил вничью
  • В одном из двух последних матчей между этими командами зафиксирована результативная ничья (1:1)

Прогноз на матч

Мы считаем, что нас ждет встреча команд, которые примерно равны между собой в классе. По нашему мнению, фаворита в этой встрече нет. «Мускрон» и «Ваасланд» набрали хорошую игровую форму. Вероятнее всего, нас ждет оборонительная игра с минимальным количеством моментов для взятия ворот. В этом случае ставка на ничью выглядит привлекательным решением для пари. Такой исход можно сыграть в букмекерской конторе Фонбет с коэффициентом 3,54.

Ставки на футбольные матчи
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Али Самаркандский
Али Самаркандский
04 декабря в 05:20
Беверен, форева. Победа
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