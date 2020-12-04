«Аякс» — «Твенте». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 04:42

«Аякс» принимает «Твенте» в 11-м туре Эредивизие. Какой будет игра хозяев поля после непростого матча в Лиге Чемпионов?

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Аякс» однозначный фаворит противостояния. Коэффициент на их победу равен 1,23. Ничью можно сыграть за 6,85, а успех гостей за 11,00.

Что касается тотала, то здесь букмекерская контора Мелбет уверена в результативном исходе противостояния и выставила котировки на тотал меньше 3,5 мячей с коэффициентом 2,04. Больше 3,5 голов можно сыграть за 1,86.

Форма команд

«Аякс» является лидером чемпионата. В Лиге чемпионов команда минимально уступила «Ливерпулю» (0:1) и опустилась на третью позицию. Теперь, чтобы выйти в плей-офф, нужно обыграть «Аталанту» в предстоящем поединке. В рамках национального первенства у команды серия из пяти побед кряду. В последней встрече удалось обыграть «Эммен» (5:0).

«Твенте» после потери четырех очков в двух последних встречах — ничья с ПСВ (1:1) и поражение от «Валвейка» (0:2) — опустился на пятое место в Высшей лиге. Отставание от лидера составляет уже девять очков. Команде необходимо прибавлять как можно быстрее.

Информация для ставок

«Аякс» выиграл 5 из 10 последних домашних матчей с разницей в два и более мячей

«Твенте» победил в двух из трех последних гостевых поединков

«Аякс» выиграл шесть последних домашних матчей с «Твенте». Из них 3 с разницей в три и более мячей

Прогноз на матч

Можно даже не сомневаться в том, что «Аякс» является фаворитом этого поединка, но нужно помнить, что их ждет важнейшая встреча 9 декабря в Лиге Чемпионов с «Аталантой». Наверняка мы увидим ротацию в исполнении главного тренера. Для «Твенте» это дополнительный шанс зацепиться за очки или как минимум не проиграть разгромно.

Играем победу «Твенте» с учетом форы в +2 мяча за коэффициент 1,89 в букмекерской конторе Мелбет.