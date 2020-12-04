«Левски» — «Арда». Прогноз на матч чемпионата Болгарии (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 05:24

В 15-м туре Первой лиги встретятся «Левски» и «Арда». Сумеют ли гости продлить свою серию из семи матчей без поражений?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представлены котировки на данную встречу. Небольшим фаворитом идут хозяева. Коэффициент на их победу составляет 2,33, ничью можно сыграть за 3,15, а вот победа гостей котируется в 2,98.

Букмекеры ожидают поединок с небольшим количеством голов. Тотал меньше 2,5 мячей можно сыграть с коэффициентом 1,65. А тотал больше можно заиграть за 2,27.

Форма команд

«Левски» в прошлом туре переиграл одного из лидеров чемпионата «Локомотив» Пловдив (1:0). Благодаря этому им удалось подняться на 10-ю позицию. Отрыв от последней команды составляет семь зачетных пунктов.

«Арда» приятно удивляет качеством своей игры в этом сезоне. Всего лишь раз команда проиграла в нынешнем чемпионате. Случилось это в поединке с «Черно Море» (0:2). На протяжении семи встреч клуб не знает горечи поражений. Две последние победы добыты были более чем уверенно — над «Царско Село» (2:0) и «Монтаной» (3:0). От лидирующего в чемпионате «Лудогорца» «Арда» отстает на пять очков.

Информация для ставок

«Левски» выиграл 4 из 10 последних домашних матчей

«Арда» была сильнее в 5 из 10 последних выездных встреч

Между собой команды встречались трижды в истории. Две победы на счету «Левски», и еще один раз команды сыграли вничью

Прогноз

«Левски» набрал неплохую форму. Команда минимально уступила «Лудогорцу» и сумела переиграть «Локомотив» Пловдив. На своей домашней арене у нее есть все шансы прервать серию из семи матчей без поражений для «Арды».

Несмотря на две легкие последние победы, стоит сказать о том, что уровень соперников у команды гостей был откровенно не самым высоким. Не будем рисковать и сыграем триумф хозяев с учетом нейтральной форы (0).

В букмекерской конторе Фонбет данный исход можно сыграть с коэффициентом 1,71.