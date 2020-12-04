«Краснодар» — «Ротор». Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 05:06

«Краснодар» наконец-то победил в Лиге Чемпионов и гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы. Сумеют ли хозяева настроиться на игру с «Ротором»?

Ставки букмекеров

Взглянув на линию букмекерской конторы Мелбет, мы видим, что «Краснодар» является фаворитом поединка. Коэффициент на его победу — 1,40. Ничья котируется коэффициентом 4,95, а вот победу гостей можно сыграть за целые 9,20.

Тотал в этом поединке представлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,86, а меньше за 2,05.

Форма команд

«Краснодар» постепенно начинает приходить в себя. Важно, что команда переиграла «Ренн» (1:0) и таким образом гарантировала себе выступление в Лиге Европы в следующем сезоне. Сейчас в чемпионате команда идет на десятой позиции. В прошлом туре было зафиксировано обидное поражение от «Химок» (0:1).

«Ротор» является худшей командой чемпионата России. В ее активе всего лишь восемь набранных очков. В прошлом туре была прервана серия из двух игр без поражений проигрышем от «Спартака» (0:2). У подопечных Александра Хацкевича огромные проблемы в атаке. Всего лишь семь забитых мячей после 16 сыгранных матчей.

Информация для ставок

«Краснодар» выиграл 5 из 10 последних домашних поединков

«Ротор» проиграл в 5 из 10 последних выездных встреч

Между собой команды встречались пять раз в истории. «Краснодар» побеждал во всех поединках

Прогноз на матч

«Краснодар» выглядит абсолютным фаворитом этого матча. Команда действительно превосходит в классе соперника. Ожидаем, что «Ротор» попросту не сможет ничего противопоставить краснодарцам. Даже при всём старании не выйдет у гостей зацепиться за очки.

«Краснодар» даже со своими проблемами в игре сумеет набрать три очка. Предлагаем сыграть в букмекерской конторе Мелбет победу «Краснодара» с учетом форы в (-1) мяч за коэффициент 1,62.