«Локомотив» Пловдив — «Словацко». Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

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вчера, 04:51

«Локомотив» Пловдив сыграет против «Словацко» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Локомотив» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход котируется в 3.7. Победа «Словацко» представлена коэффициентом 3.6.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 2.18. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 1.68. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.00.

Форма команд

«Локомотив» готовился к квалификации еврокубков с помощью товарищеских игр. В последних двух матчах болгарский клуб проиграл ЦСКА 1948 (1:2) и одержал победу над «Хебром 1918» (1:0). В чемпионате Болгарии «Локомотив» финишировал на 2-м месте.

«Словацко» в этом матче может продолжать свою длительную беспроигрышную серию. В последних товарищеских матчах команда из Чехии обыграла венгерские «Ньиредхазу» (1:0) и «Пакш» (2:1). В чемпионате Чехии «Словацко» финишировал на 4-й строчке.

Информация для ставок

«Локомотив» не смог одержать победу в четырех из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Словацко» во всех турнирах насчитывает 11 матчей

Три из пяти последних поединков «Локомотива» завершились результатом ТМ 2.5

«Словацко» пропустил всего три мяча в последних шести встречах

Прогноз

Нас ждет боевой поединок двух примерно равных по классу команд. Скорее всего, много голов мы не увидим. Сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.68 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают два высоких коэффициента на матч Первого дивизиона Дании.