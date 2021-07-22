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«Локомотив» Пловдив — «Словацко». Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

вчера, 04:51

«Локомотив» Пловдив сыграет против «Словацко» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 9.50 1.25 7.00
Мелбет 2.53 3.41 2.71
1XBET 2.52 3.22 2.63
BetBoom 2.56 3.04 3.04

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Локомотив» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход котируется в 3.7. Победа «Словацко» представлена коэффициентом 3.6.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 2.18. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 1.68. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.00.

Форма команд

«Локомотив» готовился к квалификации еврокубков с помощью товарищеских игр. В последних двух матчах болгарский клуб проиграл ЦСКА 1948 (1:2) и одержал победу над «Хебром 1918» (1:0). В чемпионате Болгарии «Локомотив» финишировал на 2-м месте.

«Словацко» в этом матче может продолжать свою длительную беспроигрышную серию. В последних товарищеских матчах команда из Чехии обыграла венгерские «Ньиредхазу» (1:0) и «Пакш» (2:1). В чемпионате Чехии «Словацко» финишировал на 4-й строчке.

Информация для ставок

  • «Локомотив» не смог одержать победу в четырех из пяти последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Словацко» во всех турнирах насчитывает 11 матчей
  • Три из пяти последних поединков «Локомотива» завершились результатом ТМ 2.5
  • «Словацко» пропустил всего три мяча в последних шести встречах

Прогноз

Нас ждет боевой поединок двух примерно равных по классу команд. Скорее всего, много голов мы не увидим. Сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.68 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают два высоких коэффициента на матч Первого дивизиона Дании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.60 2.30
1XBET 1.07 8.02
BetBoom 1.94 1.87 1.54 2.48 1.26 3.88
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Все комментарии
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n43p5633tp9d
вчера в 12:37
«Локомотив» (Пловдив) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 06:44
Игра на три результата
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