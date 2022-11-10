«Локомотив» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (12.11.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в этом матче считается «Спартак», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Выбрать успех гостей можно по 4.15, а поставить в линии на ничью предлагают за 3.95.
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завтра, 19:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.13.
Форма команд
«Локомотив» своими перестроениями в структуре клуба пока не помог команде добиться улучшений. «Железнодорожники» снова идут в зоне вылета, а именно на 14 месте с 13 баллами в активе. В предстоящей игре с одним из лидеров РПЛ мало кто верит в хозяев, тем не менее вывеска матча остается интригующей. Два последних матча «Локомотива» завершились ничьей с «Уралом» (2:2) и поражением от ЦСКА (0:1).
«Спартак» давно не проигрывает в РПЛ, изредка допуская ничейные результаты. Команда все еще надеется составить конкуренцию «Зениту», от которого сейчас отстает на шесть пунктов. В игре с «Локомотивом» очень важно набрать три балла и не отпустить «Зенит» еще сильнее перед перерывом на ЧМ 2022. В прошлом туре «Спартак» не смог переиграть «Сочи» (1:1), а ранее минимально одолел «Торпедо» (1:0).
Информация для ставок
- «Спартак» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
- «Локомотив» проиграл три из четырех домашних матчей за последнее время
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Локомотив» выиграл два последних поединка у «Спартака»
Прогноз
«Спартак» идет в лидерах РПЛ, и чтобы оставаться среди них, обязан обыгрывать кризисный «Локомотив». Предполагаем, что гости одержат победу в 1-2 мяча, а поставить на них можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.