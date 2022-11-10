«Локомотив» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (12.11.2022)

1668075579

вчера, 13:19

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче считается «Спартак», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. Выбрать успех гостей можно по 4.15, а поставить в линии на ничью предлагают за 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Локомотив» своими перестроениями в структуре клуба пока не помог команде добиться улучшений. «Железнодорожники» снова идут в зоне вылета, а именно на 14 месте с 13 баллами в активе. В предстоящей игре с одним из лидеров РПЛ мало кто верит в хозяев, тем не менее вывеска матча остается интригующей. Два последних матча «Локомотива» завершились ничьей с «Уралом» (2:2) и поражением от ЦСКА (0:1).

«Спартак» давно не проигрывает в РПЛ , изредка допуская ничейные результаты. Команда все еще надеется составить конкуренцию «Зениту», от которого сейчас отстает на шесть пунктов. В игре с «Локомотивом» очень важно набрать три балла и не отпустить «Зенит» еще сильнее перед перерывом на ЧМ 2022. В прошлом туре «Спартак» не смог переиграть «Сочи» (1:1), а ранее минимально одолел «Торпедо» (1:0).

Информация для ставок

«Спартак» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Локомотив» проиграл три из четырех домашних матчей за последнее время

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Локомотив» выиграл два последних поединка у «Спартака»

Прогноз