«Локомотив» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (04.12.2021)

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сегодня, 11:41

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам 17-й тур чемпионата России. Московский «Локомотив» ждет в гости «Урал». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа клуба из Екатеринбурга оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.91.

Форма команд

«Урал» давно не выигрывает в чемпионате России, но большинство матчей сводит к ничейному результату. Однако это не позволяет команде покинуть последнее место в турнирной таблице с 13 очками, хотя отставание от прямых конкурентов совсем небольшое. Клуб из Екатеринбурга очень мало забивает (7 голов), и это является одной из главных проблем, которые влияют на результат. В прошлой игре «Урал» сыграл вничью с «Сочи» (1:1), а ранее не выявил победителя с «Крыльями Советов» (1:1).

«Локомотив» не может выиграть уже несколько матчей, и сама игра «железнодорожников» оставляет желать лучшего. Тем не менее клубу пока удается сохранять за собой четвертое место, но совсем скоро он опустится вниз, если ситуация не изменится. В домашнем матче с аутсайдером у команды есть отличная возможность начать свои выступления заново и с победы. Последние два матча «Локомотива» закончились поражениями от «Арсенала» Тулы (1:3) и «Ахмата» (1:2).

Информация для ставок

Оба клуба выиграли по два поединка из десяти последних во всех турнирах

Московский клуб проиграл четыре из пяти последних домашних встреч

«Железнодорожники» выиграли четыре матча из шести у «Урала» за последнее время

Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Локомотив» потерял очень много очков за последнее время и обязан побеждать в предстоящем поединке, если хочет не выпадать из группы лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.