«Лорьян» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

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сегодня, 10:32

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Лорьян» проводит очень слабый сезон и может покинуть Лигу 1 по завершению сезона. Команда занимает 15 место с 26 баллами и опережает зону вылета всего на один балл. Тем не менее, плотность команд довольно высокая и пару успешных матчей может поднять коллектив сразу на несколько позиций. Два последних матча «Лорьяна» завершились выездной ничьей с «Монако» (2:2) и поражением на своем стадионе от «Лиона» (0:2).

«Брест» набрал лишь один балл в двух последних турах, однако остается в борьбе за место в Лиге чемпионов. На данный момент команда идет на третьем месте с 47 баллами и лишь на один пункт опережает «Лилль». Гости могут воспользоваться не лучшей формой «Лорьяна» и укрепить свои позиции за счет домашней победы. В прошлом туре «Брест» сыграл вничью с тем же «Лиллем» (1:1) и поражением от «Ланса» (0:1).

Информация для ставок

«Брест» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах

«Лорьян» проиграл шесть домашних встреч из десяти последних

«Лорьян» проиграл два матча «Бресту» из пяти последних при трех победах

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Брест» обязан набирать очки, если хочет квалифицироваться в Лигу чемпионов, ведь до конца сезона еще больше 11 туров. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.