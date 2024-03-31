«Лорьян» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (31.03.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98. В случае победы «Лорьяна», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.
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0 : 1
завершен
сегодня, 14:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.68. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.
Форма команд
«Лорьян» проводит очень слабый сезон и может покинуть Лигу 1 по завершению сезона. Команда занимает 15 место с 26 баллами и опережает зону вылета всего на один балл. Тем не менее, плотность команд довольно высокая и пару успешных матчей может поднять коллектив сразу на несколько позиций. Два последних матча «Лорьяна» завершились выездной ничьей с «Монако» (2:2) и поражением на своем стадионе от «Лиона» (0:2).
«Брест» набрал лишь один балл в двух последних турах, однако остается в борьбе за место в Лиге чемпионов. На данный момент команда идет на третьем месте с 47 баллами и лишь на один пункт опережает «Лилль». Гости могут воспользоваться не лучшей формой «Лорьяна» и укрепить свои позиции за счет домашней победы. В прошлом туре «Брест» сыграл вничью с тем же «Лиллем» (1:1) и поражением от «Ланса» (0:1).
Информация для ставок
- «Брест» проиграл два из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Лорьян» проиграл шесть домашних встреч из десяти последних
- «Лорьян» проиграл два матча «Бресту» из пяти последних при трех победах
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Брест» обязан набирать очки, если хочет квалифицироваться в Лигу чемпионов, ведь до конца сезона еще больше 11 туров. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.