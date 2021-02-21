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«Лорьян» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (21.02.2021)

сегодня, 12:03

«Лорьян» и «Лилль» сыграют в 26-м туре чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор котировок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.753.541.88
Fonbet Live! 100.00 21.00 1.02
Лига ставок 5.00 3.45 1.79
BetBoom 5.18 3.49 1.79

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Лилля» в этой игре букмекерская контора Мелбет принимает с коэффициентом 1.96. Поставить на победу «Лорьяна» можно за 4.58, а ничья котируется в 3.46.

Форма команд

После вспышки коронавируса «Лорьян» вернулся абсолютно другой командой. «Моряки» одержали три победы, сумев покинуть зону вылета.

«Лилль» 18 февраля проиграл дома «Аяксу» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Также «доги» допустили осечку в прошлом туре чемпионата Франции, не сумев победить дома «Брест» (0:0).

Статистика

  • «Лилль» выиграл три из пяти предыдущих матчей у «Лорьяна»
  • «Лилль» побеждал в семи прошлых выездных матчах
  • «Лилль» не пропускал голы в пяти последних гостевых встречах

Прогноз

«Лилль» очень надежно обороняется в гостевых играх чемпионата. Это может стать ключевым фактором в определении победителя этой встречи.

Несмотря на успешную серию, у «Лорьяна» есть проблемы с обороной. Предлагаем поставить на победу «Лилля» с коэффициентом 1.96 в БК Мелбет.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Вюрцбургер Кикерс» — «Гамбург».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.753.541.88
Fonbet Live! 100.00 21.00 1.02
Лига ставок 5.00 3.45 1.79
BetBoom 5.18 3.49 1.79
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 14:08
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Лорьян»
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