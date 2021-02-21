«Лорьян» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (21.02.2021)

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сегодня, 12:03

«Лорьян» и «Лилль» сыграют в 26-м туре чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор котировок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Лилля» в этой игре букмекерская контора Мелбет принимает с коэффициентом 1.96. Поставить на победу «Лорьяна» можно за 4.58, а ничья котируется в 3.46.

Форма команд

После вспышки коронавируса «Лорьян» вернулся абсолютно другой командой. «Моряки» одержали три победы, сумев покинуть зону вылета.

«Лилль» 18 февраля проиграл дома «Аяксу» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Также «доги» допустили осечку в прошлом туре чемпионата Франции, не сумев победить дома «Брест» (0:0).

Статистика

«Лилль» выиграл три из пяти предыдущих матчей у «Лорьяна»

«Лилль» побеждал в семи прошлых выездных матчах

«Лилль» не пропускал голы в пяти последних гостевых встречах

Прогноз

«Лилль» очень надежно обороняется в гостевых играх чемпионата. Это может стать ключевым фактором в определении победителя этой встречи.

Несмотря на успешную серию, у «Лорьяна» есть проблемы с обороной. Предлагаем поставить на победу «Лилля» с коэффициентом 1.96 в БК Мелбет.

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