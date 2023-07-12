«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис Сити». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

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сегодня, 11:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лос-Анджелес», а коэффициент на их победу составляет 1.52. Успех «Сент-Луис Сити» оценивается по коэффициенту 5.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.4.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 2.3. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.62. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Лос-Анджелес» показывает уверенные и высокие результаты, но изредка все-таки допускают осечки. Коллектив заслуженно занимает третье место с 33 баллами и отстает от нынешнего соперника на пять баллов, который является лидером западной конференции. В случае победы гости смогут практически до минимума сократить разрыв с первой командой турнирной таблицы. Два последних матча «Лос-Анджелеса» закончились ничьей с «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:1) и поражением от «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2).

«Сент-Луис Сити» за последние три тура набрал максимальное количество очков и смог выйти на первое место в своей конференции. В активе клуба 38 баллов и отрыв в три очка от ближайшего преследователя. В центральном матче тура с «Лос-Анджелес», гости очень упорно готовятся и постараются не разочаровать своих болельщиков и руководство клуба. В прошлом туре «Сент-Луис Сити» обыграл на выезде «Торонто» (1:0), а ранее одолел на своем поле «Колорадо Рэпидс» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Сент-Луис Сити» завершились исходом «обе забьют»

«Лос-Анджелес» не может выиграть уже четыре поединка подряд

«Сент-Луис Сити» выиграл шесть из десяти последних матчей в МЛС

Прогноз

«Сент-Луис Сити» находится в хорошей физической форме и постарается одолеть менее стабильный на данном отрезке сезона «Лос-Анджелес» на его стадионе. Сделать ставку Х2 гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55.