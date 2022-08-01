«Лудогорец» — «Динамо» Загреб. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (02.08.2022)

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сегодня, 09:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Динамо» Загреб. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Лудогорца» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.58. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Лудогорец» запомнился некоторым болельщикам яркими выступлениями в еврокубках, однако чего-то значительного команда из Болгарии достичь не смогла. Сейчас она проходит очередной путь к группе Лиги Чемпионов, однако их ждет непростой соперник, который очень часто выступает в самом элитном турнире Европы. В двух последних матчах «Лудогорец» разгромил в чемпионате «Спартак» (5:0) и проиграл «Шемрок Роверс» (1:2) в Лиге Чемпионов, однако прошел дальше по сумме двух поединков.

«Динамо» Загреб прошлый сезон выступало в группе Лиги Европы, поэтому очень стремится сыграть в соревнованиях на порядок выше в этом году. Предыдущую квалификацию хорватский клуб преодолел со значительным трудом, однако сейчас концентрируется исключительно на следующем сопернике. В прошлой игре «Динамо» Загреб обыграло в чемпионате «Истру 1961» (4:1), а в матче Лиги Чемпионов оказалось сильнее «Шкупи» (1:0).

Информация для ставок

«Динамо» Загреб не проиграло ни одного матча из десяти последних, а «Лудогорец» уступил в двух поединках

«Динамо» Загреб забивало в семи из десяти последних матчей на выезде

«Лудогорец» выиграл две последние встречи у «Динамо» Загреб

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В первом матче между клубами очень сложно прогнозировать победителя, поэтому предлагаем не рисковать и обратиться к статистике личных встреч. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.