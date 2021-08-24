«Лудогорец» — «Мальме». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (24.08.2021)

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сегодня, 13:48

В ответной игре плей-офф раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча болгарского «Лудогорца» и шведского «Мальме».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры абсолютно не определились с фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.46 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Мальме» оценивается по коэффициенту 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.87. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.9. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.75.

Форма команд

«Лудогорец» не сумел удачно сыграть в первом поединке плей-офф раунда, уступив (0:2). Команда не смогла создать много остроты у ворот соперника, в защите была ненадежной, а потому счет встречи вполне закономерен. Далее последовала игра в чемпионате страны, где на выезде удалось без проблем переиграть «Локомотив» из Софии (5:0).

«Мальме» показал прекрасный футбол в первой встрече. Команда грамотно оборонялась и создала много остроты у чужих ворот. Все это конвертировалось в забитые голы и комфортный счет (2:0), который теперь дает коллективу огромное преимущество в ответной игре.

Информация для ставок

• «Мальме» проиграл всего один раз в последних 13 поединках

• В последних семи матчах с участием «Лудогорца» было забито минимум два мяча

• Шведы забивают ровно два гола в четырех играх подряд

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на «обе забьют — да» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.75.