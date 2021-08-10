«Лудогорец» – «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

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10 августа 2021, 11:48

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов встретятся «Лудогорец» и «Олимпиакос». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с явным фаворитом этой встречи и лишь совсем небольшое предпочтение отдают гостям нынешнего поединка. На победу «Олимпиакоса» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффиценту 3, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

Форма команд

«Лудогорец» в выездном поединке продемонстрировал себя с наилучшей стороны, зацепившись за положительный результат в виде ничьей (1:1). Теперь же в домашнем матче команда надеется добыть победу, порадовать своих болельщиков и пройти в следующую стадию соревнования.

Греческий коллектив был абсолютным фаворитом первой встречи, но неожиданно не смог обыграть соперника и завершил поединок вничью (1:1). В выездном матче футболистам будет очень непросто, но стоит задача выхода в групповой этап, потому нужно выходить из сложной ситуации и выигрывать.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лудогорца» составляет девять поединков

«Олимпиакос» не проигрывает семь матчей подряд

Три из четырех последних встреч с участием «Лудогорца» завершились результатом «обе забьют»

Всего одна из шести последних игр «Олимпиакоса» завершилась результатом ТБ 2.5

Прогноз

Первая встреча завершилась вничью, а потому у обеих команд одинаковые шансы на проход дальше. Оба коллектива настроены только на победу, но есть сомнения, что в основное время встречи удастся определить сильнейшего, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью по коэффициенту 3.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча квалификации Лиги чемпионов.