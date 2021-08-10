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«Лудогорец» – «Олимпиакос». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)

10 августа 2021, 11:48

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов встретятся «Лудогорец» и «Олимпиакос». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Лига чемпионов 2021/2022
Лудогорец
Олимпиакос
3 : 2
4 : 1 по пенальти
10 августа 2021, 21:00
вторник
1 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.343.132.38
Фонбет 3.05 3.10 2.50
Мелбет 3.17 3.17 2.51

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с явным фаворитом этой встречи и лишь совсем небольшое предпочтение отдают гостям нынешнего поединка. На победу «Олимпиакоса» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по коэффиценту 3, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

Форма команд

«Лудогорец» в выездном поединке продемонстрировал себя с наилучшей стороны, зацепившись за положительный результат в виде ничьей (1:1). Теперь же в домашнем матче команда надеется добыть победу, порадовать своих болельщиков и пройти в следующую стадию соревнования.

Греческий коллектив был абсолютным фаворитом первой встречи, но неожиданно не смог обыграть соперника и завершил поединок вничью (1:1). В выездном матче футболистам будет очень непросто, но стоит задача выхода в групповой этап, потому нужно выходить из сложной ситуации и выигрывать.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Лудогорца» составляет девять поединков
  • «Олимпиакос» не проигрывает семь матчей подряд
  • Три из четырех последних встреч с участием «Лудогорца» завершились результатом «обе забьют»
  • Всего одна из шести последних игр «Олимпиакоса» завершилась результатом ТБ 2.5

Прогноз

Первая встреча завершилась вничью, а потому у обеих команд одинаковые шансы на проход дальше. Оба коллектива настроены только на победу, но есть сомнения, что в основное время встречи удастся определить сильнейшего, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ничью по коэффициенту 3.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход другого матча квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.61 1.69 2.21
Мелбет 1.73 2.24
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