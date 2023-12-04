«Лутон Таун» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (05.12.2023)

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сегодня, 18:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «канониров» составляет 1.23. Поставить на «Лутон Таун» можно за 13, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 –1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.13.

Форма команд

«Лутон Таун» является скромным новичком АПЛ и главной задачей клуба является сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент команда набрала 9 очков, что позволяет ей занимать 17 место и пока что избегать зоны вылета, но впереди еще много работы. В прошлом туре «Лутон Таун» проиграл на выезде «Брентфорду» (1:3), а неделей ранее на своем поле одолел «Кристал Пэлас» (2:1).

«Арсенал» остается единоличным лидером АПЛ , но практически не имеет отрыва от главных конкурентов. «Канониры» набрали уже 33 балла и всего на два пункта опережают идущий позади «Ливерпуль». Гостям крайне важно добиться победы с новичком АПЛ на его поле, чтобы укреплять свое лидерство. Два последних матча «Арсенала» завершились победами над «Вулверхэмптоном» (2:1) и разгромом «Ланса» в Лиге Чемпионов (6:0).

Информация для ставок

«Арсенал» одержал шесть побед в десяти последних встречах на выезде

«Лутон Таун» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в последних пяти матчах при одной ничьей

Прогноз

«Арсенал» по всем параметрам превосходит своего соперника и обязан уверенно побеждать на выезде. Сделать ставку на гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.