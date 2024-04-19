«Лутон Таун» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (20.04.2024)

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сегодня, 11:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брентфорд». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Лутон Тауна» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Лутон Таун» борется за выживание и все еще имеет неплохие шансы остаться в АПЛ . На данный момент клуб располагается на 18 месте с 25 баллами, но от 16 месте его отделяют всего два балла. Хозяевам очень нужна победа над нестабильным «Брентфордом», которая возможно поможет покинуть зону вылета. Два последних матча «Лутон Таун» завершились разгромом от «Манчестер Сити» (1:5) и победой над «Борнмутом» (2:1).

«Брентфорд» играет очень слабо в этом сезоне, но большой угрозы вылета из АПЛ нет. Команда набрала 32 балла и опережает зону вылета на семь очков, но расслабляться все равно очень рано. Гости рассчитывают набрать очки с аутсайдером на его поле и укрепить свое положение перед решающими заключительными турами. Два последних матча «Брентфорда» завершились победой над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и ничьей с «Астон Виллой» (3:3).

Информация для ставок

«Лутон Таун» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Брентфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

«Лутон Таун» проиграл четыре из пяти последних поединков с «Брентфордом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что у гостей не сложится очень просто игра и будут проблемы в течении всего поединка. Предлагаем сделать ставку на победу «Лутон Таун» по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.