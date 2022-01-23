«Лутон Таун» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.01.2022)

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вчера, 16:56

25 января 2022 года состоится поединок «Лутон Таун — Бристоль Сити». Матч пройдет на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Великобритании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Лутон Таун». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу «Бристоль Сити» по 4.70. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«ЛутоН Таун» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды девять побед, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 36 гола и пропустил 31 мяч. В последних встречах у «Лутон Тауна» получается далеко не все, что хотелось бы клубу. Команда уступила «Шеффилду Юнайтед» 2:0, а также выиграла у «Рединга» 0:2 и победила «Борнмут» 3:2.

«Бристоль Сити» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды девять побед, шесть ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 47 мячей. В последних матчах «Бристоль Сити» выглядит чуть хуже, чем оппонент, тем не менее, результаты есть — победа над «Кардифф Сити» со счетом 3:2, поражение от «Фулхэма» 6:2 и три заработанных балла в игре с «Миллуолл» 3:2.

Информация для ставок

«Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Лутон Таун» проиграл один матч из последних пяти

У «Бристоль Сити» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Бристоль Сити» по коэффициенту 2.00. В последних матчах этот клуб смотрится очень даже неплохо и есть вероятность того, что он может отобрать баллы у своего оппонента.