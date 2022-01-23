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«Лутон Таун» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.01.2022)

вчера, 16:56

25 января 2022 года состоится поединок «Лутон Таун — Бристоль Сити». Матч пройдет на стадионе «Кенилуорт Роуд» в Лутоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.694.025.25
BetBoom 1.83 3.59 4.46

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Лутон Таун». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55 и на победу «Бристоль Сити» по 4.70. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.80.

Форма команд

«ЛутоН Таун» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 35 баллов. У команды девять побед, восемь ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 36 гола и пропустил 31 мяч. В последних встречах у «Лутон Тауна» получается далеко не все, что хотелось бы клубу. Команда уступила «Шеффилду Юнайтед» 2:0, а также выиграла у «Рединга» 0:2 и победила «Борнмут» 3:2.

«Бристоль Сити» идет в нынешнем сезоне на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 балла. У команды девять побед, шесть ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 47 мячей. В последних матчах «Бристоль Сити» выглядит чуть хуже, чем оппонент, тем не менее, результаты есть — победа над «Кардифф Сити» со счетом 3:2, поражение от «Фулхэма» 6:2 и три заработанных балла в игре с «Миллуолл» 3:2.

Информация для ставок

  • «Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Лутон Таун» проиграл один матч из последних пяти
  • У «Бристоль Сити» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Бристоль Сити» по коэффициенту 2.00. В последних матчах этот клуб смотрится очень даже неплохо и есть вероятность того, что он может отобрать баллы у своего оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.45 1.99 1.90 1.55 2.61
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:33
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:58
Будет ничья.
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