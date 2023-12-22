«Лутон Таун» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (23.12.2023)

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вчера, 12:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «сорок» составляет 1.65. Поставить на «Лутон Таун» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 –1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Лутон Таун» набрал только три очка в пяти последних матчах АПЛ и не может привыкнуть к элитному дивизиону. Коллектив идет в зоне вылета с набранными девятью баллами и отстает от ближайшего соперника уже на пять пунктов. В домашней встрече с «Ньюкаслом» хозяев устроит любой результат кроме поражения. Два последних поединка «Лутон Таун» завершились поражениями от «Манчестер Сити» (1:2) и «Арсенала» (3:4).

«Ньюкасл Юнайтед» покинул Лигу Чемпионов, где проиграл в последнем туре «Милану» (1:2), но немного исправил свое положение в АПЛ . Сейчас «сороки» идут на шестой позиции с 29 баллами и отстают от «Тоттенхэма» на четыре пункта. Чтобы вновь бороться за зону Лиги Чемпионов, гостям нужна победа в выездной игре с аутсайдером. В прошлом туре «Ньюкасл» без проблем обыграл «Фулхэм» (3:0), а в кубке английской лиги уступил «Челси» (1:2, по пенальти).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Лутон Таун» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл два из трех последних матчей у «Лутон Таун» при одной ничьей

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