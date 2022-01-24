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«Макартур» — «Перт-Глори». Прогноз на матч Австралийской А-лиги  (26.01.2022)

вчера, 16:56

26 января января 2022 года «Макартур» сыграет против «Перт-Глори». Этот поединок пройдет на домашней арене «Макартура». Команды сыграют в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Макартур». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Перт-Глори» в 2.95. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Макартур» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и одно поражение. Коллектив забил семь голов и пропустил пять мячей. В последних встречах «Макартур» выглядит неплохо, несмотря на поражение от «Сиднея» со счетом 0:3, у клуба также были победы над «Ньюкасл Джетс» 2:1 и «Уондерерс» 0:2.

«Перт-Глори» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — семь баллов. У команды две победы, одна ничья и три поражения. Коллектив забил шесть голов и пропустил пять мячей. В последних встречах «Перт-Глори» выглядит хуже своего оппонента — победа над «Сиднеем» со счетом 1:2, а также поражение от «Брисбен Роар» 1:0 и от «Мельбурн Сити» 1:0.

Информация для ставок

  • «Перт-Глори» выиграл два матча из последних пяти
  • «Макартур» проиграл два матча из последних пяти
  • У «Перт-Глори» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.67. Эти клубы неплохо смотрятся в атаке и очень часто огорчают своих соперников забивая им голы, грядущий матч не должен стать исключением.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:25
1:3 может быть.
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