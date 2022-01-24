«Макартур» — «Перт-Глори». Прогноз на матч Австралийской А-лиги  (26.01.2022)

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вчера, 16:56

26 января января 2022 года «Макартур» сыграет против «Перт-Глори». Этот поединок пройдет на домашней арене «Макартура». Команды сыграют в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Макартур». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Перт-Глори» в 2.95. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Макартур» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и одно поражение. Коллектив забил семь голов и пропустил пять мячей. В последних встречах «Макартур» выглядит неплохо, несмотря на поражение от «Сиднея» со счетом 0:3, у клуба также были победы над «Ньюкасл Джетс» 2:1 и «Уондерерс» 0:2.

«Перт-Глори» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — семь баллов. У команды две победы, одна ничья и три поражения. Коллектив забил шесть голов и пропустил пять мячей. В последних встречах «Перт-Глори» выглядит хуже своего оппонента — победа над «Сиднеем» со счетом 1:2, а также поражение от «Брисбен Роар» 1:0 и от «Мельбурн Сити» 1:0.

Информация для ставок

«Перт-Глори» выиграл два матча из последних пяти

«Макартур» проиграл два матча из последних пяти

У «Перт-Глори» два забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.67. Эти клубы неплохо смотрятся в атаке и очень часто огорчают своих соперников забивая им голы, грядущий матч не должен стать исключением.