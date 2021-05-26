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«Макартур» — «Сентрал Кост Маринерс»: прогноз на матч чемпионата Австралии (27.05.2021)

сегодня, 12:26

27 мая в чемпионате Австралии пройдет матч очередного тура, в котором силами померятся «Макартур» и «Сентрал Кост Маринерс».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.642.81
Лига Ставок 2.46 3.50 2.75

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этом противостоянии букмекеры не определяют. БК Мелбет принимает ставки на победу «Макартура» по коэффициенту 2.44, ничья – 3.58, победа «Сентрал Кост Маринерс» — 2.78.

Также букмекер полагает, что соперники смогут проявить себя в атаке. Ставки на ТБ(2,5) принимаются по котировке 1.83, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Макартур» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Австралии. В 23 сыгранных турах команда взяла 10 побед и шесть ничьих, потерпев в общей сложности семь поражений.

В шести прошлых турах Лиги А «Макартур» не уступал своим оппонентам, добыв две виктории и четыре раза разделив очки с соперниками. После победы над «Мельбурн Виктори» (3:1) команда разошлась миром в гостях с «Перт Глори» (1:1).

«Сентрал Кост Маринерс» опережает ближайшего соперника по дополнительным показателям, тоже набрав 36 очков. В пяти последних турах чемпионата команда отметилась лишь одной победой, которую она оформила в гостевом противостоянии с «Ньюкасл Джетс» (1:0).

После этого поединка последовал неудачный выезд в гости к «Мельбурн Сити» (0:1), где было зафиксировано седьмое поражение команды в чемпионате.

Информация для ставок

• В 8 из 10 последних матчей «Макартура» выиграла ставка ОБЗ
• «Сентрал Кост Маринерс» выиграл только 3 из 10 последних матчей в гостях
• В двух очных встречах соперников с одинаковым счетом 2:0 побеждал «Сентрал Кост Маринерс»

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.80 1.65 2.35
Лига Ставок 1.99 1.77 1.58 2.29
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:17
Макартур думаю победит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:28
Матч на три исхода
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