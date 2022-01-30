«Макартур» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз на матч Австралийской А-лиги  (01.02.2022)

1 февраля 2022 года«Макартур» сыграет против «Вестерн Юнайтед» в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Этот поединок пройдет на домашней арене «Макартура». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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завтра, 11:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Макартур». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Вестерн Юнайтед» в 2.90. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.68.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Макартур» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. У коллектива четыре победы, одна ничья и одно поражение. Эта команда забила семь голов и пропустила пять мячей. В последних встречах «Макартур» показывает неплохую игру, за исключением одного поединка — поражение от «Сиднея» со счетом 0:3. Также были победы над «Ньюкасл Джетс» 2:1 и над «Уондерерс» 0:2.
«Вестерн Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе — 15 баллов. У коллектива пять побед, ни одного ничейного исхода и три поражения. Клуб забил семь голов и пропустил шесть мячей. В последних встречах команда выглядит очень даже неплохо, но не всегда получается набирать драгоценные баллы. Коллектив одолел «Мельбурн Сити» со счетом 1:0, а также проиграл «Веллингтон Фениксу» 2:1 и уступил «Мельбурн Виктори» 3:1.
Информация для ставок
- «Вестерн Юнайтед» проиграл два матча из последних пяти
- «Макартур» проиграл два матча из последних пяти
- У «Вестерн Юнайтед» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Макартур» по коэффициенту 4.40. Этот клуб в последнее время играет лучше своего оппонента.