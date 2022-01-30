«Макартур» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз на матч Австралийской А-лиги  (01.02.2022)

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вчера, 16:47

1 февраля 2022 года«Макартур» сыграет против «Вестерн Юнайтед» в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Этот поединок пройдет на домашней арене «Макартура». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Макартур». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Вестерн Юнайтед» в 2.90. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.68.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Макартур» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. У коллектива четыре победы, одна ничья и одно поражение. Эта команда забила семь голов и пропустила пять мячей. В последних встречах «Макартур» показывает неплохую игру, за исключением одного поединка — поражение от «Сиднея» со счетом 0:3. Также были победы над «Ньюкасл Джетс» 2:1 и над «Уондерерс» 0:2.

«Вестерн Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе — 15 баллов. У коллектива пять побед, ни одного ничейного исхода и три поражения. Клуб забил семь голов и пропустил шесть мячей. В последних встречах команда выглядит очень даже неплохо, но не всегда получается набирать драгоценные баллы. Коллектив одолел «Мельбурн Сити» со счетом 1:0, а также проиграл «Веллингтон Фениксу» 2:1 и уступил «Мельбурн Виктори» 3:1.

Информация для ставок

«Вестерн Юнайтед» проиграл два матча из последних пяти

«Макартур» проиграл два матча из последних пяти

У «Вестерн Юнайтед» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Макартур» по коэффициенту 4.40. Этот клуб в последнее время играет лучше своего оппонента.