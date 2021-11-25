«Маккаби» Хайфа — «Унион». Прогноз на матч Лиги конференций (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 13:02

В четверг нас ожидает очередной матч группового этапа ЛК. «Маккаби» Хайфа нас своем поле примет «Унион». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явный фаворит в этом матче отсутствует. Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25. Если победят хозяева поля, то порадует коэффициент 2.96. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой можно взять по коэффициенту 1.75. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают по коэффициенту 2.06. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Маккаби» после четырех сыгранных поединков в ЛК идет на третьем месте и имеет в активе четыре пункта. Для продолжения борьбы за плей-офф команде нужна только победа. В минувших турах клуб дважды сразился со «Славией» из Праги, команды обменялись домашними победами.

«Унион» не радует своих болельщиков выступлением на евроарене. Команда провела четыре матча, смогла одержать лишь одну победу и находится на последней строчке. В прошедших матчах немцы сыграли с «Фейеноордом» и два раза проиграли (1:2) и (1:3).

Информация для ставок

«Маккаби» потерпел всего одно поражение в домашних встречах нынешнего сезона

«Унион» одержал одну победу в крайних семи поединках (без учета дополнительного времени)

Шесть из семи последних игр с участием немецкой команды завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти минувших матчей «Маккаби» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где совсем непонятно, кто будет владеть преимуществом. Вполне вероятно, что победитель так и не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в БК Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.6.