Малави — Зимбабве. Прогноз матча Кубка африканских наций (14.01.2022)

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вчера, 13:01

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Зимбабве, и предлагают коэффициент на их победу – 2.14. Поверить в успех Малави можно по 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.05.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 2.06. На ТМ 2 коэффициент немного меньше и достигает 1.76. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 2.26.

Форма команд

Сборная Малави не рассматривается как фаворит группы и имеет очень мало шансов на выход из группы по мнению экспертов. После стартового тура коллектив не набрал очков и поражение в предстоящей игре лишит команду практически всех шансов на успех. Сборная забивает очень мало, что является главной проблемой, которую необходимо решать. Последние два матча Малави завершились поражениями от Гвинеи и Мозамбика с одинаковым счетом (0:1).

Зимбабве достаточно прогнозируемо проиграл стартовый тур и теперь нынешний поединок станет решающим для команды. Чтобы иметь шансы на выход из группы, коллектив обязан побеждать и настраиваться на решающий третий тур группового этапа. В прошлом матче Зимбабве минимально проиграл Гвинее (0:1), а ранее разошелся миром с Суданом (0:0).

Информация для ставок

Малави проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Зимбабве проиграл шесть последних поединков подряд

Четыре из пяти последних матчей между сборными на поле Малави завершились ничейным результатом

Шесть из восьми последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Малави находится в плохой форме и вряд ли сможет составить должную конкуренцию Зимбабве. В свою очередь команда Зимбабве еще имеет хорошие шансы побороться за второе место. Предлагаем сделать ставку на победу Зимбабве по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Фонбет.