Малави — Зимбабве. Прогноз матча Кубка африканских наций (14.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Зимбабве, и предлагают коэффициент на их победу – 2.14. Поверить в успех Малави можно по 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.05.
|
- : -
14 января 2022, 19:00
пятница
Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 2.06. На ТМ 2 коэффициент немного меньше и достигает 1.76. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 2.26.
Форма команд
Сборная Малави не рассматривается как фаворит группы и имеет очень мало шансов на выход из группы по мнению экспертов. После стартового тура коллектив не набрал очков и поражение в предстоящей игре лишит команду практически всех шансов на успех. Сборная забивает очень мало, что является главной проблемой, которую необходимо решать. Последние два матча Малави завершились поражениями от Гвинеи и Мозамбика с одинаковым счетом (0:1).
Зимбабве достаточно прогнозируемо проиграл стартовый тур и теперь нынешний поединок станет решающим для команды. Чтобы иметь шансы на выход из группы, коллектив обязан побеждать и настраиваться на решающий третий тур группового этапа. В прошлом матче Зимбабве минимально проиграл Гвинее (0:1), а ранее разошелся миром с Суданом (0:0).
Информация для ставок
- Малави проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Зимбабве проиграл шесть последних поединков подряд
- Четыре из пяти последних матчей между сборными на поле Малави завершились ничейным результатом
- Шесть из восьми последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Малави находится в плохой форме и вряд ли сможет составить должную конкуренцию Зимбабве. В свою очередь команда Зимбабве еще имеет хорошие шансы побороться за второе место. Предлагаем сделать ставку на победу Зимбабве по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Фонбет.