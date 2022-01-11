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Малави — Зимбабве. Прогноз матча Кубка африканских наций (14.01.2022)

вчера, 13:01

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Зимбабве, и предлагают коэффициент на их победу – 2.14. Поверить в успех Малави можно по 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.953.102.54
Мелбет 3.04 3.04 2.52
1XBET 3.04 3.04 2.52
BetBoom 2.90 3.00 2.52

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей по коэффициенту 2.06. На ТМ 2 коэффициент немного меньше и достигает 1.76. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 2.26.

Форма команд

Сборная Малави не рассматривается как фаворит группы и имеет очень мало шансов на выход из группы по мнению экспертов. После стартового тура коллектив не набрал очков и поражение в предстоящей игре лишит команду практически всех шансов на успех. Сборная забивает очень мало, что является главной проблемой, которую необходимо решать. Последние два матча Малави завершились поражениями от Гвинеи и Мозамбика с одинаковым счетом (0:1).

Зимбабве достаточно прогнозируемо проиграл стартовый тур и теперь нынешний поединок станет решающим для команды. Чтобы иметь шансы на выход из группы, коллектив обязан побеждать и настраиваться на решающий третий тур группового этапа. В прошлом матче Зимбабве минимально проиграл Гвинее (0:1), а ранее разошелся миром с Суданом (0:0).

Информация для ставок

  • Малави проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Зимбабве проиграл шесть последних поединков подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между сборными на поле Малави завершились ничейным результатом
  • Шесть из восьми последних матчей команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Малави находится в плохой форме и вряд ли сможет составить должную конкуренцию Зимбабве. В свою очередь команда Зимбабве еще имеет хорошие шансы побороться за второе место. Предлагаем сделать ставку на победу Зимбабве по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.00 1.49 2.64
Мелбет 1.45 2.63
1XBET 1.45 2.63
Все комментарии
7h6r37djtpgj
7h6r37djtpgj
вчера в 15:18
Зимбабве одержит победу.
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